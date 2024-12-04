"Пошел нафиг". Олигарх Путина и советник Трампа устроили публичные разборки

Что известно о конфликте Малофеева и Келлога

Российский олигарх публично размечтался о том, что команда Трампа будет умолять Москву согласиться на ее мирный план для завершения войны РФ против Украины.

Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы возьмем этот план и скажем ему, чтобы пошел к чертям, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры. Чтобы переговоры были конструктивными, мы должны говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира, — цинично заявил Малофеев. Поделиться

Более того, приспешник Путина начал утверждать, что Дональд Трамп может закончить эту войну, если отменит разрешение Байдена об использовании оружия большой дальности для ударов по территории РФ.

Также олигарх добавил, что Кремль потребует от нового главы Белого дома устранения Владимира Зеленского с должности президента Украины.

По убеждению Малофеева, только после этого российский диктатор Владимир Путин согласится встретиться с ним и "обсудить все вопросы мирового порядка на самом высоком уровне".

Как на это заявление отреагировал Келлог

Ответ советника Дональда Трампа был жестким и лаконичным: он публично обратился к своему оппоненту.

Лучше заберись обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты не понимаешь. И ты точно не понимаешь Соединенные Штаты Америки, — отреагировал Кит Келлог на слова российского олигарха. Поделиться

Что важно понимать, 27 ноября Дональд Трамп объявил кандидатуру на должность специального представителя его будущей администрации по вопросам Украины и России. Речь идет о Ките Келлоге.