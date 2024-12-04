"Пошел нафиг". Олигарх Путина и советник Трампа устроили публичные разборки

Пропутинский олигарх Константин Малофеев начал утверждать, что Кремль якобы отклонит "мирный план" избранного президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Малофеев заявил, что Москва отклонит "мирный план" Трампа для завершению войны.
- Советник Трампа по Украине Кит Келлог ответил российскому олигарху жестко и лаконично.
Что известно о конфликте Малофеева и Келлога
Российский олигарх публично размечтался о том, что команда Трампа будет умолять Москву согласиться на ее мирный план для завершения войны РФ против Украины.
Более того, приспешник Путина начал утверждать, что Дональд Трамп может закончить эту войну, если отменит разрешение Байдена об использовании оружия большой дальности для ударов по территории РФ.
Также олигарх добавил, что Кремль потребует от нового главы Белого дома устранения Владимира Зеленского с должности президента Украины.
По убеждению Малофеева, только после этого российский диктатор Владимир Путин согласится встретиться с ним и "обсудить все вопросы мирового порядка на самом высоком уровне".
Как на это заявление отреагировал Келлог
Ответ советника Дональда Трампа был жестким и лаконичным: он публично обратился к своему оппоненту.
Что важно понимать, 27 ноября Дональд Трамп объявил кандидатуру на должность специального представителя его будущей администрации по вопросам Украины и России. Речь идет о Ките Келлоге.
После этого российская пропаганда сразу же набросилась на нового советника Трампа, активно распространяя о нем фейки и дезинформацию.
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