Трамп кинув новий виклик Сі Цзіньпіну

Новий президент США Дональд Трамп заявив, що обрав колишнього сенатора Девіда Пердью на посаду посла США у Китаї. Що важливо розуміти, останній неодноразово жорстко критикував КНР і команду глави країни Сі Цзіньпіна.

Як Трамп коментує своє рішення

Новий американський лідер стверджує, що республіканець з Джорджії дасть "цінний досвід, який допоможе побудувати наші відносини з Китаєм",

Він відіграватиме важливу роль у реалізації моєї стратегії з підтримки миру в регіоні та продуктивних робочих відносин з лідерами Китаю. Дональд Трамп Новий президент США

Що важливо розуміти, лідер республіканців вкотре пригрозив, що введе додаткові 10% мита на китайські товари.

Це станеться, якщо команда Сі Цзіньпіна не докладе зусиль для припинення торгівлі смертельним наркотиком фентанілом.

Як уже згадувалося раніше, під час своєї передвиборчої кампанії Трамп погрожував запровадити тарифи на китайські товари на рівні понад 60%.

Що важливо знати про Пердью

Журналісти звертають увагу на те, що під час роботи в Сенаті США Пердью працював у Комітеті з питань збройних сил та Комітеті з міжнародних відносин.

Окрім того, до початку політичної кар'єри він працював у Сінгапурі та Гонконгу на посаді топменеджера в компанії Sara Lee, а також у Європі — у взуттєвій компанії Reebok, де пізніше став генеральним директором. Також він був керівником мережі магазинів сімейних знижок Dollar General.

Працюючи в Dollar General, він наполягав на агресивному розширенні мережі магазинів у Китаї, а під час роботи в Sara Lee використовував Гонконг як базу для побудови азійської операції "з нуля, — зазначає видання. Поширити

Що важливо розуміти, у Сенаті Пердью запам'ятався тим, що критикував Китай та виступав за зміцнення ВМС США та інших збройних сил для того, щоб протидіяти Пекіну.