Трамп бросил новый вызов Си Цзиньпину

Новый президент США Дональд Трамп заявил, что выбрал бывшего сенатора Дэвида Пердью на должность посла США в Китае. Что важно понимать, последний не раз жестко критиковал КНР и команду главы страны Си Цзиньпина.

Как Трамп комментирует свое решение

Новый американский лидер утверждает, что республиканец из Джорджии даст "ценный опыт, который поможет построить наши отношения с Китаем",

Он будет играть важную роль в реализации моей стратегии по поддержанию мира в регионе и производительных рабочих отношений с лидерами Китая. Дональд Трамп Новый президент США

Что важно понимать, лидер республиканцев в очередной раз пригрозил, что введет дополнительные 10% пошлины на китайские товары.

Это произойдет, если команда Си Цзиньпина не приложит усилий для прекращения торговли смертельным наркотиком фентанилом.

Как уже упоминалось ранее, во время своей предвыборной кампании Трамп угрожал ввести тарифы на китайские товары на уровне более 60%.

Что важно знать о Пердью

Журналисты обращают внимание на то, что во время работы в Сенате США Пердью работал в Комитете по вооруженным силам и Комитете по международным отношениям.

Кроме того, до начала политической карьеры он работал в Сингапуре и Гонконге в должности топ-менеджера в компании Sara Lee, а также в Европе — в обувной компании Reebok, где позже стал генеральным директором. Также он являлся руководителем сети магазинов семейных скидок Dollar General.

Работая в Dollar General, он настаивал на агрессивном расширении сети магазинов в Китае, а во время работы в Sara Lee использовал Гонконг в качестве базы для построения азиатской операции "с нуля", отмечает издание. Поделиться

Что важно понимать, в Сенате Пердью запомнился тем, что критиковал Китай и выступал за укрепление ВМС США и других вооруженных сил для противодействия Пекину.