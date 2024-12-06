Встреча команд Зеленского и Трампа — появились новые подробности

4 декабря в Вашингтоне прошла встреча украинской делегации с членами команды нового президента США Дональда Трампа. Ен главная цель — налаживание связей между администрациями украинского и американского лидеров.

Что известно о встрече команд Зеленского и Трампа

В столице США провели переговоры глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, избранный вице-президент США Джей Ди Венс и будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Кроме того, указано, что во время переговоров также присутствовал заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Боев.

Как утверждают журналисты со ссылкой на своих инсайдеров, в ходе встречи никто не обсуждал потенциальный мирный план или урегулирование войны.

Члены команды Владимира Зеленского пытались дать Волтцу и Венсу свою оценку ситуации и наладить с ними взаимопонимание.

Анонимные источники отмечают, что представители украинской делегации остались довольны этими переговорами, поскольку смогли добиться своей главной цели.

Фото: president.gov.ua

Что предложили украинские власти команде Трампа

Согласно данным инсайдеров, встреча длилась более часа. Все ее участники сконцентрировались на том, как команда Зеленского оценивает положение дел на поле боя, а также на том, какие изменения ожидает Украина после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Также сообщается, что украинская делегация предложила общий план своей оборонной стратегии, но не вдавалась в детали.

Фото: president.gov.ua

Во время визита украинская делегация не встречалась с новым посланником Трампа в Украине Китом Келлоггом, хотя ранее ряд СМИ писал об этом, утверждают журналисты. Поделиться

Что важно понимать, Келлог уже приезжал в Украину в прошлом, и Ермак знает его, поэтому им не нужна была встреча для установления начальных отношений.