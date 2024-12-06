"АТЕШ" совершил диверсию в Москве — видео

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", ему успешно удалось совершить диверсию на железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью.
Главные тезисы
- У армии РФ возникли проблемы с логистикой из-за сожженного релейного шкафа вблизи Чехова, Московской области.
- Крымский мост был временно перекрыт российскими оккупационными властями без предупреждения.
- В Керчи прогремели взрывы, сообщают местные жители и телеграмм-каналы. Детали пока не известны.
"АТЕШ" раскрыл детали новой операции на территории врага
Кроме того, указано, что благодаря слаженным действиям партизан удалось нарушить логистику российских захватчиков: задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенной для обеспечения российских войск на линии фронта.
Что известно о ситуации в оккупированном Крыму
Утром 6 декабря российские оккупационные власти неожиданно перекрыли Крымский мост.
Местные жители в своих социальных сетях сообщают о взрывах в Керчи.
Также информацию подтверждают телеграмм-каналы "Крымский мост: оперативная информация" и "Крымский ветер".
Впоследствии "Крымский ветер" сообщил, что утром в Керчи громко.
По данным Telegram-канала, в Керчи дрожат окна от взрывов.
Стоит также отметить, что в ночь на 6 декабря (с 20:00 5 декабря) армия РФ совершила воздушное нападение на Украину 53 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.
Силы ПВО уничтожили 32 дрона, еще 16 были локационно потеряны.
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