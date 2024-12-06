"АТЕШ" совершил диверсию в Москве — видео
Категория
Проиcшествия
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"АТЕШ" совершил диверсию в Москве — видео

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Источник:  АТЕШ

Как сообщает партизанское движение "АТЕШ", ему успешно удалось совершить диверсию на железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью.

Главные тезисы

  • У армии РФ возникли проблемы с логистикой из-за сожженного релейного шкафа вблизи Чехова, Московской области.
  • Крымский мост был временно перекрыт российскими оккупационными властями без предупреждения.
  • В Керчи прогремели взрывы, сообщают местные жители и телеграмм-каналы. Детали пока не известны.

"АТЕШ" раскрыл детали новой операции на территории врага

Наш агент успешно сжег релейный шкаф в районе н.п. Чехов, Московской области на ключевой железнодорожной магистрали, соединяющей Москву с Курской областью. Координаты: 55.140510013, 37.490481969, — сказано в сообщении.

Кроме того, указано, что благодаря слаженным действиям партизан удалось нарушить логистику российских захватчиков: задержаны поставки топлива и военной техники, предназначенной для обеспечения российских войск на линии фронта.

Мы посвящаем эту операцию всем нашим сторонникам и, пользуясь случаем, поздравляем всех с Днем Вооруженных сил Украины и Днем святого Николая!Мы продолжаем работать на всех направлениях, нанося удары по тылам врага. Каждый наш шаг приближает нашу общую победу над путинским режимом! — отмечают партизаны АТЕШ.

Что известно о ситуации в оккупированном Крыму

Утром 6 декабря российские оккупационные власти неожиданно перекрыли Крымский мост.

Местные жители в своих социальных сетях сообщают о взрывах в Керчи.

Также информацию подтверждают телеграмм-каналы "Крымский мост: оперативная информация" и "Крымский ветер".

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, — сказано в сообщении.

Впоследствии "Крымский ветер" сообщил, что утром в Керчи громко.

По данным Telegram-канала, в Керчи дрожат окна от взрывов.

Стоит также отметить, что в ночь на 6 декабря (с 20:00 5 декабря) армия РФ совершила воздушное нападение на Украину 53 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

Силы ПВО уничтожили 32 дрона, еще 16 были локационно потеряны.

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