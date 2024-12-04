ПВО для Украины. Что решили члены НАТО
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ПВО для Украины. Что решили члены НАТО

Рютте
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Генсек НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что запрос Украины касательно поставки значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят членами Альянса.

Главные тезисы

  • Члены НАТО положительно откликнулись на запрос Украины по поставкам систем ПВО.
  • Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что реализовать эту задачу будет непросто.
  • В ходе встречи с Трампом генсек НАТО обсудил угрозы, связанные с поставкой Россией ракетных технологий в Северную Корею и Иран.

НАТО передаст все системы ПВО, которые сможет

По словам генсека, этот вопрос был главным во время заседания Совета Украина-НАТО 3 декабря.

Мы обсудили, что делать, чтобы Украина получила (дополнительные системы) ПВО для защиты своей критической инфраструктуры.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Марк Рютте не скрывает, что это действительно сложная задача, поскольку существующие в государствах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.

Как вы знаете, в мире нет избытка систем ПВО. Но на заседании 3 декабря за столом была четкая договоренность о том, что партнеры поддержат Украину. Все те системы, которые могут быть предоставлены Украине, будут предоставлены, — заявил генсек Альянса.

Пока Марк Рютте не рассказал, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено Украине.

Несмотря на это, он заверил, что была достигнута договоренность о максимальных совместных усилиях по усилению украинской противовоздушной обороны.

Мы делаем все возможное, чтобы все те системы ПВО, которые можно передать, были переданы в Украину.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Что известно о переговорах Трампа и Рютте

По словам генсека НАТО, во время встречи 23 ноября он рассказал своему визави об угрозах, связанных с поставкой Россией ракетных технологий в Северную Корею и наличных в Иран.

Иран получает деньги от России в обмен, например, на ракеты, а также беспилотные технологии. И эти деньги используются для поддержки "Хезболлы" и ХАМАС, а также для управления конфликтом за пределами региона, — заявил Рютте.

Генсек НАТО также предупредил, что глава КНР Си Цзиньпин "может подумать о чем-нибудь другом в будущем, если не будет хорошего соглашения (для Украины)".

Таким образом, Марк Рютте дал понять Дональду Трампу, что Китай готов к вторжению в Тайвань, однако это произойдет только в случае падения Украины.

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