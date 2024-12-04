ПВО для Украины. Что решили члены НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте официально подтвердил, что запрос Украины касательно поставки значительного количества систем ПВО для защиты ядерной и другой критической инфраструктуры был положительно воспринят членами Альянса.
Главные тезисы
- Члены НАТО положительно откликнулись на запрос Украины по поставкам систем ПВО.
- Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что реализовать эту задачу будет непросто.
- В ходе встречи с Трампом генсек НАТО обсудил угрозы, связанные с поставкой Россией ракетных технологий в Северную Корею и Иран.
НАТО передаст все системы ПВО, которые сможет
По словам генсека, этот вопрос был главным во время заседания Совета Украина-НАТО 3 декабря.
Марк Рютте не скрывает, что это действительно сложная задача, поскольку существующие в государствах Альянса системы распределены и выполняют определенные задачи.
Пока Марк Рютте не рассказал, какое количество новых систем и каких типов может быть предоставлено Украине.
Несмотря на это, он заверил, что была достигнута договоренность о максимальных совместных усилиях по усилению украинской противовоздушной обороны.
Что известно о переговорах Трампа и Рютте
По словам генсека НАТО, во время встречи 23 ноября он рассказал своему визави об угрозах, связанных с поставкой Россией ракетных технологий в Северную Корею и наличных в Иран.
Генсек НАТО также предупредил, что глава КНР Си Цзиньпин "может подумать о чем-нибудь другом в будущем, если не будет хорошего соглашения (для Украины)".
Таким образом, Марк Рютте дал понять Дональду Трампу, что Китай готов к вторжению в Тайвань, однако это произойдет только в случае падения Украины.
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