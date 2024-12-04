ППО для України. Що вирішили члени НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що запит України щодо постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий членами Альянсу.
Головні тези:
- Члени НАТО позитивно відгукнулися на запит України щодо постачання систем ППО.
- Генсек НАТО Марк Рютте попередив, що реалізувати це завдання буде непросто.
- Під час зустрічі з Трампом генсек НАТО обговорив загрози, пов'язані із постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та Ірану.
НАТО передасть усі системи ППО, які зможе
За словами генсека, саме це питання було головним під час засідання Ради Україна-НАТО 3 грудня.
Марк Рютте не приховує, що це — справді складне завдання, оскільки наявні у державах Альянсу системи розподілені й виконують певні завдання.
Поки Марк Рютте не розповів, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана Україні.
Попри це, він запевнив, що була досягнута домовленість про максимальні спільні зусилля з посилення української протиповітряної оборони.
Що відомо про перемовини Трампа і Рютте
За словами генсека НАТО, під час зустрічі 23 листопада він розповів своєму візаві про загрози, пов'язані з постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та готівки до Ірану.
Генсек НАТО також попередив, що глава КНР Сі Цзіньпін "може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)".
У такий спосіб Марк Рютте дав зрозуміти Дональду Трампу, що Китай готовий до вторгнення у Тайвань, однак це станеться лише у разі падіння України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-