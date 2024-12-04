ППО для України. Що вирішили члени НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що запит України щодо постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий членами Альянсу.

НАТО передасть усі системи ППО, які зможе

За словами генсека, саме це питання було головним під час засідання Ради Україна-НАТО 3 грудня.

Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала (додаткові системи) ППО для захисту своєї критичної інфраструктури. Марк Рютте Генсек НАТО

Марк Рютте не приховує, що це — справді складне завдання, оскільки наявні у державах Альянсу системи розподілені й виконують певні завдання.

Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем ППО. Але на засіданні 3 грудня за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримають Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні — будуть надані, — заявив генсек Альянсу. Поширити

Поки Марк Рютте не розповів, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана Україні.

Попри це, він запевнив, що була досягнута домовленість про максимальні спільні зусилля з посилення української протиповітряної оборони.

Ми робимо все можливе, щоби всі ті системи ППО, які можливо передати, були передані в Україну. Марк Рютте Генсек НАТО

Що відомо про перемовини Трампа і Рютте

За словами генсека НАТО, під час зустрічі 23 листопада він розповів своєму візаві про загрози, пов'язані з постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та готівки до Ірану.

Іран отримує гроші від Росії в обмін, наприклад, на ракети, а також на безпілотні технології. І ці гроші використовуються для підтримки "Хезболли" і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону, — заявив Рютте. Поширити

Генсек НАТО також попередив, що глава КНР Сі Цзіньпін "може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)".