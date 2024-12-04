ППО для України. Що вирішили члени НАТО
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Політика
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ППО для України. Що вирішили члени НАТО

Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте офіційно підтвердив, що запит України щодо постачання значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий членами Альянсу.

Головні тези:

  • Члени НАТО позитивно відгукнулися на запит України щодо постачання систем ППО.
  • Генсек НАТО Марк Рютте попередив, що реалізувати це завдання буде непросто.
  • Під час зустрічі з Трампом генсек НАТО обговорив загрози, пов'язані із постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та Ірану.

НАТО передасть усі системи ППО, які зможе

За словами генсека, саме це питання було головним під час засідання Ради Україна-НАТО 3 грудня.

Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала (додаткові системи) ППО для захисту своєї критичної інфраструктури.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Марк Рютте не приховує, що це — справді складне завдання, оскільки наявні у державах Альянсу системи розподілені й виконують певні завдання.

Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем ППО. Але на засіданні 3 грудня за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримають Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні — будуть надані, — заявив генсек Альянсу.

Поки Марк Рютте не розповів, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана Україні.

Попри це, він запевнив, що була досягнута домовленість про максимальні спільні зусилля з посилення української протиповітряної оборони.

Ми робимо все можливе, щоби всі ті системи ППО, які можливо передати, були передані в Україну.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Що відомо про перемовини Трампа і Рютте

За словами генсека НАТО, під час зустрічі 23 листопада він розповів своєму візаві про загрози, пов'язані з постачанням Росією ракетних технологій до Північної Кореї та готівки до Ірану.

Іран отримує гроші від Росії в обмін, наприклад, на ракети, а також на безпілотні технології. І ці гроші використовуються для підтримки "Хезболли" і ХАМАС, а також для управління конфліктом за межами регіону, — заявив Рютте.

Генсек НАТО також попередив, що глава КНР Сі Цзіньпін "може подумати про щось інше в майбутньому, якщо не буде хорошої угоди (для України)".

У такий спосіб Марк Рютте дав зрозуміти Дональду Трампу, що Китай готовий до вторгнення у Тайвань, однак це станеться лише у разі падіння України.

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