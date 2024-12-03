Когда замедлится продвижение армии РФ — прогноз НАТО

Аналитики Альянса пришли к выводу, что российские захватчики снизят темпы продвижения на украинском фронте, если им удастся захватить город Покровск.
Главные тезисы
- Ожидается, что вскоре ВСУ смогут более эффективно сдерживать наступление врага.
- Украина не упустила шанс удержать город Покровск под своим контролем.
- Зимняя погода повлияет на поле боя и линию фронта.
Армия РФ не сможет наступать вечно
По словам представителя руководства НАТО, говорившего на условиях анонимности, в последнее время россияне демонстрировали быстрые темпы продвижения в Украине.
Он также не скрывает, что украинская линия фронта находится под растущим давлением.
Несмотря на это, что важно понимать, это была "простая территория" для врага, то есть в дальнейшем Силы обороны Украины смогут сдерживать давление эффективнее.
Есть ли шанс у ВСУ не допустить падения Покровска
Журналисты поинтересовались у представителя НАТО, могут ли украинские воины удержать город под своим контролем.
По словам последнего, он не считает падение Покровским абсолютно неизбежным.
Кроме того, он добавил, что прогнозы по изменению тренда перемещения линии фронта и возможности перехода украинцев в контрнаступление должны быть острожными.
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