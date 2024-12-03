Когда замедлится продвижение армии РФ — прогноз НАТО

Аналитики Альянса пришли к выводу, что российские захватчики снизят темпы продвижения на украинском фронте, если им удастся захватить город Покровск.

Армия РФ не сможет наступать вечно

По словам представителя руководства НАТО, говорившего на условиях анонимности, в последнее время россияне демонстрировали быстрые темпы продвижения в Украине.

Он также не скрывает, что украинская линия фронта находится под растущим давлением.

Был период, когда я говорил о продвижении россиян на 10 метров в день, сейчас иногда мы видим изменения до 10 километров в день, — отметил представитель блока. Поделиться

Несмотря на это, что важно понимать, это была "простая территория" для врага, то есть в дальнейшем Силы обороны Украины смогут сдерживать давление эффективнее.

Мы рассчитываем, что после Покровска продвижения замедлится, поскольку там украинцы подготовили линию укреплений. Поделиться

Есть ли шанс у ВСУ не допустить падения Покровска

Журналисты поинтересовались у представителя НАТО, могут ли украинские воины удержать город под своим контролем.

По словам последнего, он не считает падение Покровским абсолютно неизбежным.

Я не стану прогнозировать, точно ли Покровск упадет, или когда это может произойти, но сейчас у России действительно есть импульс, который играет в пользу этого, — ответил инсайдер. Поделиться

Кроме того, он добавил, что прогнозы по изменению тренда перемещения линии фронта и возможности перехода украинцев в контрнаступление должны быть острожными.