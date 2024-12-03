Когда замедлится продвижение армии РФ — прогноз НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Когда замедлится продвижение армии РФ — прогноз НАТО

армия РФ
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Аналитики Альянса пришли к выводу, что российские захватчики снизят темпы продвижения на украинском фронте, если им удастся захватить город Покровск.

Главные тезисы

  • Ожидается, что вскоре ВСУ смогут более эффективно сдерживать наступление врага.
  • Украина не упустила шанс удержать город Покровск под своим контролем.
  • Зимняя погода повлияет на поле боя и линию фронта.

Армия РФ не сможет наступать вечно

По словам представителя руководства НАТО, говорившего на условиях анонимности, в последнее время россияне демонстрировали быстрые темпы продвижения в Украине.

Он также не скрывает, что украинская линия фронта находится под растущим давлением.

Был период, когда я говорил о продвижении россиян на 10 метров в день, сейчас иногда мы видим изменения до 10 километров в день, — отметил представитель блока.

Несмотря на это, что важно понимать, это была "простая территория" для врага, то есть в дальнейшем Силы обороны Украины смогут сдерживать давление эффективнее.

Мы рассчитываем, что после Покровска продвижения замедлится, поскольку там украинцы подготовили линию укреплений.

Есть ли шанс у ВСУ не допустить падения Покровска

Журналисты поинтересовались у представителя НАТО, могут ли украинские воины удержать город под своим контролем.

По словам последнего, он не считает падение Покровским абсолютно неизбежным.

Я не стану прогнозировать, точно ли Покровск упадет, или когда это может произойти, но сейчас у России действительно есть импульс, который играет в пользу этого, — ответил инсайдер.

Кроме того, он добавил, что прогнозы по изменению тренда перемещения линии фронта и возможности перехода украинцев в контрнаступление должны быть острожными.

Зимняя погода повлияет — в конце концов, грязь в полях мешает продвижению линии фронта. Однако главное, что может остановить продвижение россиян, это военный персонал и достаточное количество необходимого оружия, заявил представитель НАТО.

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