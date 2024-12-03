Особое время. Туск намекнул на знаковые события для Украины в 2025 году
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Политика
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Особое время. Туск намекнул на знаковые события для Украины в 2025 году

Туск
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Источник:  PAP

Глава правительства Польши Дональд Туск анонсировал, что во время председательства его страны в Совете Евросоюза могут произойти знаковые события для возвращения мира в Украину.

Главные тезисы

  • Туск намекнул, что уже в следующем году боевые действия в Украине могут прекратиться.
  • Политик также пообещал глубокую корректировку европейских приоритетов и призвал к политическому наступлению.
  • Приоритетами польского председательства станут безопасность, энергетика, продовольствие и здравоохранение как в военном измерении, так и на других уровнях.

Туск намекнул на завершение войны РФ против Украины

Премьер-министр Польши неожиданно для всех заявил, что полугодовое председательство его страны в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет особенным, поскольку "приходится на особое время".

Наши приоритеты не рутинны. Мы ждем, возможно, знаковых событий относительно войны и мира к востоку от нашей границы (т.е. в Украине — ред.). То, что нас ждет — и это задача польского председательства — это глубокая корректировка некоторых европейских приоритетов. Некоторые из них уже медленно созревают для этого.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

Кроме того, он дал понять, что в ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "пришло время для полного пробуждения".

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По убеждению главы польского правительства, Европейский союз, в конце концов, должен стать организмом, который будет способен на "политическое наступление", а не только на выживание.

Мы будем очень решительно настроены на то, чтобы Европа в очень многих вопросах думала по-польски, добавил Дональд Туск.

Он также обратил внимание на то, что приоритетом польского председательства будет безопасность, не только в военном измерении, но и в сферах энергетики, продовольствия и здравоохранения.

По словам Туска, детальный календарь мероприятий, логотип польского председательства и посвященный ему вебсайт должны быть представлены уже через 2 недели.

После Польши полугодовое председательство в Совете ЕС перейдет к Дании.

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