Волынская трагедия. О чем договорились Украина и Польша

Главы МИД Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский провели переговоры, на фоне которых Киев заверил в отсутствии препятствий для проведения эксгумационных работ жертв Волынской трагедии в Украине.
Главные тезисы
- Украина и Польша наконец-то смогли договориться после длительных дискуссий.
- Шефы МИД обеих стран обсудили будущее Украины в ЕС и подтвердили готовность сотрудничать в поисковых и эксгумационных работах.
- Год назад Сейм Польши принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв Волынской трагедии, назвав события геноцидом.
Киев и Варшава нашли общий язык касательно Волынской трагедии
С заявлением на этот счет уже выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
По словам последнего, с украинским коллегой они обсудили будущее Украины в ЕС.
Кроме того, по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации на Волыни.
Переговоры также прокомментировал Андрей Сибига. Он обратил внимание на то, что обе страны максимально заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.
Шеф украинской дипломатии подчеркнул, что каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков.
Волынская трагедия. Как Украина и Польша пытались решить этот вопрос
Как уже упоминалось ранее, год назад Сейм Польши принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-й годовщине.
Кроме того, официальная Варшава неоднократно заявляла, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и честь памяти жертв".
Документ вспоминает о событиях 11 июля 1943 года на Волыни, когда, согласно тексту резолюции, "произошло кровавое воскресенье — кульминационный момент" Волынской трагедии, которую власти страны считают геноцидом.
В резолюции подчеркивается, что "в тот день украинские подразделения ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения".
Стоит отметить, что в 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для чествования жертв Волынской трагедии.
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