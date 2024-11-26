Волынская трагедия. О чем договорились Украина и Польша

Главы МИД Украины и Польши Андрей Сибига и Радослав Сикорский провели переговоры, на фоне которых Киев заверил в отсутствии препятствий для проведения эксгумационных работ жертв Волынской трагедии в Украине.

Киев и Варшава нашли общий язык касательно Волынской трагедии

С заявлением на этот счет уже выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

По словам последнего, с украинским коллегой они обсудили будущее Украины в ЕС.

Кроме того, по итогам встречи будет принята декларация по эксгумации на Волыни.

Украина подтверждает, что нет никаких препятствий для польских государственных учреждений и частных лиц в сотрудничестве с соответствующими украинскими учреждениями для проведения поисковых и эксгумационных работ на территории Украины в соответствии с украинским законодательством, и заявляет о своей готовности положительно рассматривать заявки в этих вопросах. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

Андрей Сибига и Радослав Сикорский (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Переговоры также прокомментировал Андрей Сибига. Он обратил внимание на то, что обе страны максимально заинтересованы в устранении недоразумений в исторических вопросах.

Шеф украинской дипломатии подчеркнул, что каждая семья имеет право достойно чтить память своих предков.

… в рамках совместной украинско-польской рабочей группы под эгидой министерств культуры обеих стран мы работаем над практическими механизмами проведения поисково-эксгумационных работ. Андрей Сибига Глава МИД Украины

Андрей Сибига и Радослав Сикорский (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Волынская трагедия. Как Украина и Польша пытались решить этот вопрос

Как уже упоминалось ранее, год назад Сейм Польши принял резолюцию об оказании почестей памяти жертв Волынской трагедии в ее 80-й годовщине.

Кроме того, официальная Варшава неоднократно заявляла, что польско-украинское примирение должно включать "признание вины и честь памяти жертв".

Документ вспоминает о событиях 11 июля 1943 года на Волыни, когда, согласно тексту резолюции, "произошло кровавое воскресенье — кульминационный момент" Волынской трагедии, которую власти страны считают геноцидом.

В резолюции подчеркивается, что "в тот день украинские подразделения ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА), часто поддерживаемые украинским гражданским населением, напали на 99 сел бывшего Волынского воеводства, населенных поляками, и убили значительную часть их населения".

Стоит отметить, что в 2023 году украинский лидер Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда посетили Луцк для чествования жертв Волынской трагедии.