По словам руководителя МИД Польши Радослава Сикорского, правительство его страны не против передачи по просьбе Киева зданию бывшего российского генконсульства в Познани для открытия консульства Украины.

Что известно о передаче Польшей зданию генконсульства России в Познани под контроль Украины

В октябре Сикорский заявлял, что отозвал разрешение на работу генконсульства России в Познани. Конечные сроки завершения аренды помещения россиян состоятся в конце этого месяца.

Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей. Помните, что представительства решают практические вопросы. Это разные правовые акты, дети рождаются, люди умирают. И мы, безусловно, с наибольшей симпатией отнесемся к такой просьбе украинской стороны, — объяснил Сикорский вероятная передача здания Украине. Поделиться

Радослав Сикорский объяснил свое решение тем, что Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против Запада, в частности, Польши. Он заявил, что в качестве министра иностранных дел владеет информацией о том, что именно Россия стоит за попытками диверсий в Польше и странах-союзницах.

Что известно о других решениях Польши в отношении Украины

Вскоре в Польше должны состояться "важнейшие" переговоры по войне России против Украины. С таким заявлением выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

По словам главы МИД Польши, 19 ноября пройдет встреча в формате "Веймарский треугольник плюс".

Радослав Сикорский отметил, что рассчитывает на прибытие представителей других европейских стран, кроме так называемого Веймарского треугольника — Германии, Польши и Франции.

Также отмечено, что на переговоры пригласили шефа украинской дипломатии Андрея Сибига, а также Каю Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности.