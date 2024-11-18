По словам руководителя МИД Польши Радослава Сикорского, правительство его страны не против передачи по просьбе Киева зданию бывшего российского генконсульства в Познани для открытия консульства Украины.
Главные тезисы
- Польша рассматривает передачу здания генконсульства России в Познани Украине в поддержку борьбы против агрессивной политики РФ.
- Радослав Сикорский поддерживает передачу здания как жест солидарности с Украиной в условиях гибридной войны с Россией
- Встреча в формате “Веймарский треугольник плюс” планируется для обсуждения стратегических аспектов войны России против Украины с участием других европейских стран
- Польша готовится к важным переговорам по конфликту между Россией и Украиной, приглашая дипломатов для поддержки Украины в сложной ситуации
- Радослав Сикорский выступает за передачу российского генконсульства в Познани Украине в свете агрессивной политики РФ в отношении Украины и Запада
Что известно о передаче Польшей зданию генконсульства России в Познани под контроль Украины
В октябре Сикорский заявлял, что отозвал разрешение на работу генконсульства России в Познани. Конечные сроки завершения аренды помещения россиян состоятся в конце этого месяца.
Радослав Сикорский объяснил свое решение тем, что Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против Запада, в частности, Польши. Он заявил, что в качестве министра иностранных дел владеет информацией о том, что именно Россия стоит за попытками диверсий в Польше и странах-союзницах.
Что известно о других решениях Польши в отношении Украины
Вскоре в Польше должны состояться "важнейшие" переговоры по войне России против Украины. С таким заявлением выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.
По словам главы МИД Польши, 19 ноября пройдет встреча в формате "Веймарский треугольник плюс".
Радослав Сикорский отметил, что рассчитывает на прибытие представителей других европейских стран, кроме так называемого Веймарского треугольника — Германии, Польши и Франции.
Также отмечено, что на переговоры пригласили шефа украинской дипломатии Андрея Сибига, а также Каю Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности.
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