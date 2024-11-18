Польша не прочь передать Украине здание генконсульства РФ в Познани
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Политика
Дата публикации

Польша не прочь передать Украине здание генконсульства РФ в Познани

Флаг Польши
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Источник:  RMF 24

По словам руководителя МИД Польши Радослава Сикорского, правительство его страны не против передачи по просьбе Киева зданию бывшего российского генконсульства в Познани для открытия консульства Украины.

Главные тезисы

  • Польша рассматривает передачу здания генконсульства России в Познани Украине в поддержку борьбы против агрессивной политики РФ.
  • Радослав Сикорский поддерживает передачу здания как жест солидарности с Украиной в условиях гибридной войны с Россией
  • Встреча в формате “Веймарский треугольник плюс” планируется для обсуждения стратегических аспектов войны России против Украины с участием других европейских стран
  • Польша готовится к важным переговорам по конфликту между Россией и Украиной, приглашая дипломатов для поддержки Украины в сложной ситуации
  • Радослав Сикорский выступает за передачу российского генконсульства в Познани Украине в свете агрессивной политики РФ в отношении Украины и Запада

Что известно о передаче Польшей зданию генконсульства России в Познани под контроль Украины

В октябре Сикорский заявлял, что отозвал разрешение на работу генконсульства России в Познани. Конечные сроки завершения аренды помещения россиян состоятся в конце этого месяца.

Сегодняшняя сеть украинских консульств, учитывая беспрецедентный рост количества украинских граждан в Польше, не отражает консульских потребностей. Помните, что представительства решают практические вопросы. Это разные правовые акты, дети рождаются, люди умирают. И мы, безусловно, с наибольшей симпатией отнесемся к такой просьбе украинской стороны, — объяснил Сикорский вероятная передача здания Украине.

Радослав Сикорский объяснил свое решение тем, что Россия ведет войну против Украины и гибридную войну против Запада, в частности, Польши. Он заявил, что в качестве министра иностранных дел владеет информацией о том, что именно Россия стоит за попытками диверсий в Польше и странах-союзницах.

Что известно о других решениях Польши в отношении Украины

Вскоре в Польше должны состояться "важнейшие" переговоры по войне России против Украины. С таким заявлением выступил шеф польской дипломатии Радослав Сикорский.

По словам главы МИД Польши, 19 ноября пройдет встреча в формате "Веймарский треугольник плюс".

Радослав Сикорский отметил, что рассчитывает на прибытие представителей других европейских стран, кроме так называемого Веймарского треугольника — Германии, Польши и Франции.

Также отмечено, что на переговоры пригласили шефа украинской дипломатии Андрея Сибига, а также Каю Каллас, которая должна стать новым высоким представителем Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности.

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