Дуда официально открыл базу противоракетной обороны США в Польше

В польском населенном пункте Редзиково 13 ноября официально открыли базу противоракетной обороны США. Это первый постоянный объект американских вооруженных сил на польской территории.

В Польше открыли военную базу США

Президент Анджей Дуда прибыл на базу вместе с адмиралом ВМС США Стюартом Мюншем и послом США в Польше Марком Бжезинским.

На открытии также были глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр иностранных дел Радослав Сикорский, а также назначены глава польского посольства в Вашингтоне Богдан Клих.

Открытие базы США в Польше

Дуда подчеркнул, что открытие базы в Редзиково является для него очень важной, символической и трогательной церемонии.

Эта американская база будет построена на нашей земле, в Польше, в центре Польши, и с этого момента, когда эта база будет стоять здесь, весь мир будет ясно и ясно видеть, что это больше не является российской сферой влияния. Анджей Дуда Президент Польши

По его словам, открытие базы в Редзиково является "своеобразным символом" польско-американских отношений.

Я очень рад, что мы официально открываем эту базу, которая, как и армия США, будет защищать свободу и безопасность в мире.

База США в Редиково

База ПРО в Редзиково: что известно

База в Редзикове является частью щита противоракетной обороны США. Она предназначена для защиты Европы от ракет малой (1000–3000 км) и средней (3000–5500 км) дальности.

Среди прочего она оснащена системой Aegis Ashore, наземным эквивалентом противоракетной системы корабельного базирования. Поделиться

Пусковые установки в Редзиково содержат современные перехватчики SM-3 Block 2A, которые благодаря своей конструкции могут летать очень быстро и далеко.

Однако сами пусковые установки являются "наиболее универсальным типом пусковых установок", в которых можно использовать разные типы ракет.

По итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено, что новый американский объект противоракетной обороны в польском Редзиково введен в действие и готов к обороне Альянса.