Дуда официально открыл базу противоракетной обороны США в Польше

В польском населенном пункте Редзиково 13 ноября официально открыли базу противоракетной обороны США. Это первый постоянный объект американских вооруженных сил на польской территории.
Главные тезисы
- Открытие базы противоракетной обороны США в Польше символизирует углубление польско-американских отношений.
- База в Редзиково предназначена для защиты Европы от ракет малой и средней дальности, что способствует обороне от потенциальных угроз.
- Установка Aegis Ashore и перехватчики SM-3 Block 2A на базе призваны повысить обороноспособность стран НАТО и уменьшить угрозу ракетным нападениям.
- Открытие базы считается важным шагом в укреплении безопасности и независимости региона, подчеркнуто президентом Польши Анджеем Дудой.
- База противоракетной обороны в Редзиково является символом польско-американских отношений и готова к обороне Альянса, включая отражение угрозы ракетных нападений РФ.
В Польше открыли военную базу США
Президент Анджей Дуда прибыл на базу вместе с адмиралом ВМС США Стюартом Мюншем и послом США в Польше Марком Бжезинским.
На открытии также были глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр иностранных дел Радослав Сикорский, а также назначены глава польского посольства в Вашингтоне Богдан Клих.
Дуда подчеркнул, что открытие базы в Редзиково является для него очень важной, символической и трогательной церемонии.
По его словам, открытие базы в Редзиково является "своеобразным символом" польско-американских отношений.
Я очень рад, что мы официально открываем эту базу, которая, как и армия США, будет защищать свободу и безопасность в мире.
База ПРО в Редзиково: что известно
База в Редзикове является частью щита противоракетной обороны США. Она предназначена для защиты Европы от ракет малой (1000–3000 км) и средней (3000–5500 км) дальности.
Пусковые установки в Редзиково содержат современные перехватчики SM-3 Block 2A, которые благодаря своей конструкции могут летать очень быстро и далеко.
Однако сами пусковые установки являются "наиболее универсальным типом пусковых установок", в которых можно использовать разные типы ракет.
По итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено, что новый американский объект противоракетной обороны в польском Редзиково введен в действие и готов к обороне Альянса.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-