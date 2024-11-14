Дуда официально открыл базу противоракетной обороны США в Польше
Категория
Мир
Дата публикации

Дуда официально открыл базу противоракетной обороны США в Польше

Дуда
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Источник:  RMF 24

В польском населенном пункте Редзиково 13 ноября официально открыли базу противоракетной обороны США. Это первый постоянный объект американских вооруженных сил на польской территории.

Главные тезисы

  • Открытие базы противоракетной обороны США в Польше символизирует углубление польско-американских отношений.
  • База в Редзиково предназначена для защиты Европы от ракет малой и средней дальности, что способствует обороне от потенциальных угроз.
  • Установка Aegis Ashore и перехватчики SM-3 Block 2A на базе призваны повысить обороноспособность стран НАТО и уменьшить угрозу ракетным нападениям.
  • Открытие базы считается важным шагом в укреплении безопасности и независимости региона, подчеркнуто президентом Польши Анджеем Дудой.
  • База противоракетной обороны в Редзиково является символом польско-американских отношений и готова к обороне Альянса, включая отражение угрозы ракетных нападений РФ.

В Польше открыли военную базу США

Президент Анджей Дуда прибыл на базу вместе с адмиралом ВМС США Стюартом Мюншем и послом США в Польше Марком Бжезинским.

На открытии также были глава Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и министр иностранных дел Радослав Сикорский, а также назначены глава польского посольства в Вашингтоне Богдан Клих.

Открытие базы США в Польше

Дуда подчеркнул, что открытие базы в Редзиково является для него очень важной, символической и трогательной церемонии.

Эта американская база будет построена на нашей земле, в Польше, в центре Польши, и с этого момента, когда эта база будет стоять здесь, весь мир будет ясно и ясно видеть, что это больше не является российской сферой влияния.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

Президент Польши

По его словам, открытие базы в Редзиково является "своеобразным символом" польско-американских отношений.

Я очень рад, что мы официально открываем эту базу, которая, как и армия США, будет защищать свободу и безопасность в мире.

База США в Редиково

База ПРО в Редзиково: что известно

База в Редзикове является частью щита противоракетной обороны США. Она предназначена для защиты Европы от ракет малой (1000–3000 км) и средней (3000–5500 км) дальности.

Среди прочего она оснащена системой Aegis Ashore, наземным эквивалентом противоракетной системы корабельного базирования.

Пусковые установки в Редзиково содержат современные перехватчики SM-3 Block 2A, которые благодаря своей конструкции могут летать очень быстро и далеко.

Однако сами пусковые установки являются "наиболее универсальным типом пусковых установок", в которых можно использовать разные типы ракет.

По итогам июльского саммита НАТО в Вашингтоне было объявлено, что новый американский объект противоракетной обороны в польском Редзиково введен в действие и готов к обороне Альянса.

В октябре глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в стране вскоре откроют базу ПРО, и выразил надежду, что она будет сбивать и российские ракеты, летящие в сторону Польши.

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