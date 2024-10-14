Щит Восток. В Польше строят масштабные фортификации на границе с Россией и Беларусью

В Польше объявили о начале реализации проекта "Щит Восток" ― системы укреплений, фортификационных заграждений, передовых баз и логистических узлов на границе с Россией и Беларусью.

Польша начинает строить "Щит Восток"

Об этом во время посещения военного полигона Ожиш в Варминско-Мазурском воеводстве, вблизи границы с РФ, заявили глава польского правительства Дональд Туск и вице-премьер, министр национальной обороны РП Владислав Косиняк-Камиш.

Проект «Щит Восток» начинается. Это совместная инициатива Польши с балтийскими странами. Дональд Туск Премьер-министр Польши

Польский премьер выразил удовлетворение по поводу того, что при создании «Щита на восток» с поляками и странами Балтии будут сотрудничать США, Великобритания, Финляндия.

Туск подчеркнул, что значительная часть инфраструктуры будет носить гражданский характер.

На все это будут не только лишь национальные, да и европейские средства. Я буду говорить об этом в Брюсселе в ближайшие дни и недели. Поделиться

Он отметил: все, что будет создано в рамках этого проекта, будет характер отпугивания противника, чтобы не было войны.

Вице-премьер, министр национальной обороны РП Владислав Косиняк-Камиш отметил, что на создание оборонной инфраструктуры вдоль границы с РФ и РБ в течение 2024-2028 годов будет направлено по меньшей мере 10 млрд злотых (свыше 2,5 млрд долл.).

Это гораздо больше, чем инвестируют страны Балтии или любая другая страна нашего региона.

Он подчеркнул, что целью «щита» является, в частности, «препятствование передвижению вражеских войск с содействием передвижению польских войск».

Министр сообщил, что «Щит Восток» состоит из инфраструктуры, фортификаций, системы беспилотников и борьбы с беспилотниками, системы наблюдения на всех уровнях.

По плану строительство фортификационных элементов должно было начаться в 2025 году, но будет это сделать уже в 2024 году. Поделиться

По его словам, в первые месяцы на определенных отрезках восточной границы Польши будут созданы фортификации и склады для вооружения.

Польша запланировала строительство оборонных фортификаций

Варшава к 2028 году в рамках масштабной программы "Щит Восток" построит на границе с Россией и Беларусью 700 км укрепления, системы разоблачения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, а также установила современную систему электронного мониторинга.

Это было ответом на искусственное создание с лета 2021 года Беларусью и Россией так называемого миграционного давления на границе РБ с Польшей и балтийскими странами.