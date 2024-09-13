Польша строит "электронный шлагбаум" на границе с Беларусью
Категория
Мир
Дата публикации

Польша строит "электронный шлагбаум" на границе с Беларусью

Граница
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Источник:  PAP

В Люблинском воеводстве Польши на границе с Беларусью началось строительство электронного заграждения протяженностью 172 км.

Главные тезисы

  • Польша начала строительство электронного заграждения протяженностью 172 км на границе с Беларусью для укрепления безопасности и предотвращения незаконных пересечений.
  • В 2022 году Польша уже построила заграждение высотой 5,5 м и протяженностью 186 км на границе с Беларусью в ответ на миграционное давление, создаваемое Беларусью и Россией.
  • Планируется модернизация укреплений с целью защиты от незаконных связей и повышения национальной безопасности.
  • Стоимость строительства электронного заграждения в Польше составляет 279 млн злотых, и его монтаж будет длиться год.

Польша укрепляет границу с Беларусью

Ведутся подготовительные работы на берегу реки Буг во Влодавском уезде.

Об этом сообщил спикер Надбужанского отдела Пограничной службы РП Дариуш Сеницкий.

Польско-беларусская граница

Производится расчистка территории от деревьев и кустов. На подготовленной территории устанавливаются столбы для камер и монтируются системы электропитания.

Он проинформировал, что на участке польско-белорусской границы протяженностью 172 км будет установлено 1,8 тыс столбов для камер, 4,5 тыс дневно-ночных и термовизионных камер, датчики фиксации движения.

Центр наблюдения за работой заграждения будет развернут в Холме Люблинского воеводства.

Монтирование электрозаграждения будет длиться год. Его стоимость составляет 279 млн злотых (свыше 70 млн долл).

Польско-беларусская граница

Польша построила новые укрепления на границе с РБ

В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, установила современную систему электронного мониторинга в ответ на искусственное создание с лета 2021 года Беларусью и Россией миграционного давления на границе РБ с Польшей.

Недавно было принято решение о модернизации этого заграждения.

Варшава к 2028 году в рамках масштабной программы "Щит Восток" построит на границе с Россией и Беларусью укрепления, системы обнаружения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.

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