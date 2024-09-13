Польша строит "электронный шлагбаум" на границе с Беларусью

В Люблинском воеводстве Польши на границе с Беларусью началось строительство электронного заграждения протяженностью 172 км.
Главные тезисы
- Польша начала строительство электронного заграждения протяженностью 172 км на границе с Беларусью для укрепления безопасности и предотвращения незаконных пересечений.
- В 2022 году Польша уже построила заграждение высотой 5,5 м и протяженностью 186 км на границе с Беларусью в ответ на миграционное давление, создаваемое Беларусью и Россией.
- Планируется модернизация укреплений с целью защиты от незаконных связей и повышения национальной безопасности.
- Стоимость строительства электронного заграждения в Польше составляет 279 млн злотых, и его монтаж будет длиться год.
Польша укрепляет границу с Беларусью
Ведутся подготовительные работы на берегу реки Буг во Влодавском уезде.
Об этом сообщил спикер Надбужанского отдела Пограничной службы РП Дариуш Сеницкий.
Он проинформировал, что на участке польско-белорусской границы протяженностью 172 км будет установлено 1,8 тыс столбов для камер, 4,5 тыс дневно-ночных и термовизионных камер, датчики фиксации движения.
Центр наблюдения за работой заграждения будет развернут в Холме Люблинского воеводства.
Польша построила новые укрепления на границе с РБ
В 2022 году Польша построила на границе с Беларусью заграждение высотой 5,5 м и длиной 186 км, установила современную систему электронного мониторинга в ответ на искусственное создание с лета 2021 года Беларусью и Россией миграционного давления на границе РБ с Польшей.
Недавно было принято решение о модернизации этого заграждения.
Варшава к 2028 году в рамках масштабной программы "Щит Восток" построит на границе с Россией и Беларусью укрепления, системы обнаружения и оповещения, передовые базы, логистические узлы и системы противодействия беспилотникам.
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