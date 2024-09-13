Польща будує "електронний шлагбаум" на кордоні з Білоруссю

У Люблінському воєводстві Польщі на кордоні з Білоруссю розпочалося будівництво електронного загородження завдовжки 172 км.

Польща укріплює кордон з Білоруссю

Ведуться підготовчі роботи на березі річки Буг у Влодавському повіті.

Про це повідомив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби РП Даріуш Сєніцький.

Польсько-білоруський кордон

Проводиться розчищення території від дерев і кущів. На підготовленій території встановлюються стовпи для камер і монтуються системи електроживлення. Поширити

Він поінформував, що на ділянці польсько-білоруського кордону протяжністю 172 км буде встановлено 1,8 тис стовпів для камер, 4,5 тис денно-нічних і термовізійних камер, датчики фіксації руху.

Центр спостереження за роботою загородження буде розгорнуто у Холмі Люблінського воєводства.

Монтування електрозагородження триватиме рік. Його вартість становить 279 млн злотих (понад 70 млн дол). Поширити

Польсько-білоруський кордон

Польща побудувала нові укріплення на кордоні з РБ

У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, встановила сучасну систему електронного моніторингу у відповідь на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та Балтійськими країнами.

Нещодавно ухвалено рішення про модернізацію цього загородження.

Варшава до 2028 року в межах масштабної програми “Щит Схід” побудує на кордоні з Росією і Білоруссю укріплення, системи виявлення й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.