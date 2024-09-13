Польща будує "електронний шлагбаум" на кордоні з Білоруссю

У Люблінському воєводстві Польщі на кордоні з Білоруссю розпочалося будівництво електронного загородження завдовжки 172 км.
Головні тези:
- Польща розпочала будівництво електронного загородження завдовжки 172 км на кордоні з Білоруссю в рамках зміцнення безпеки.
- Проект передбачає встановлення тисяч стовпів для камер та сучасних систем електроживлення на визначеній ділянці кордону.
- Ціллю укріплення кордону є запобігання незаконним перетинам та підвищення безпеки національних кордонів.
- Польща також побудувала загородження заввишки 5,5 м та завдовжки 186 км у 2022 році на кордоні з Білоруссю у відповідь на міграційний тиск.
- У майбутньому планується модернізація загородження з метою захисту від незаконних перетинів та зміцнення національної безпеки.
Польща укріплює кордон з Білоруссю
Ведуться підготовчі роботи на березі річки Буг у Влодавському повіті.
Про це повідомив речник Надбужанського відділу Прикордонної служби РП Даріуш Сєніцький.
Він поінформував, що на ділянці польсько-білоруського кордону протяжністю 172 км буде встановлено 1,8 тис стовпів для камер, 4,5 тис денно-нічних і термовізійних камер, датчики фіксації руху.
Центр спостереження за роботою загородження буде розгорнуто у Холмі Люблінського воєводства.
Польща побудувала нові укріплення на кордоні з РБ
У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, встановила сучасну систему електронного моніторингу у відповідь на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та Балтійськими країнами.
Нещодавно ухвалено рішення про модернізацію цього загородження.
Варшава до 2028 року в межах масштабної програми “Щит Схід” побудує на кордоні з Росією і Білоруссю укріплення, системи виявлення й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам.
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