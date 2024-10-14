Щит Схід. У Польщі будують масштабні фортифікації на кордоні з Росією та Білоруссю
Категорія
Світ
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Щит Схід. У Польщі будують масштабні фортифікації на кордоні з Росією та Білоруссю

Кордон
Джерело:  Укрінформ

У Польщі оголосили про початок реалізації проєкту «Щит Схід» ―  системи укріплень, фортифікаційних загороджень, передових баз та логістичних вузлів на кордоні з Росією та Білоруссю.

Головні тези:

  • Проєкт «Щит Схід» містить будівництво укріплень на кордоні Польщі з Росією та Білоруссю.
  • Ініціатива спільна з балтійськими країнами та залучає до співпраці США, Велику Британію та Фінляндію.
  • Будівництво фортифікаційних елементів «Щит Схід» розпочнеться вже у 2024 році.
  • Мета проєкту полягає у відлякуванні потенційного противника та забезпеченні безпеки кордонів.
  • Польща планує завершити будівництво оборонних фортифікацій у межах програми «Щит Схід» до 2028 року.

Польща починає будувати “Щит Схід”

Про це під час відвідання військового полігону Ожиш у Вармінсько-Мазурському воєводстві, поблизу кордону з РФ, заявили глава польського уряду Дональд Туск і віцепрем'єр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш.

Проєкт «Щит Схід» розпочинається. Це є спільна ініціатива Польщі з балтійськими країнами.

Дональд Туск

Дональд Туск

Прем’єр-міністр Польщі

Польський прем'єр висловив задоволення з приводу того, що при створенні «Щита Схід» з поляками та країнами Балтії співпрацюватимуть США, Велика Британія, Фінляндія.

Туск підкреслив, що значна частина інфраструктури матиме цивільний характер.

На все це будуть не тільки національні, але й європейські кошти. Я говоритиму про це у Брюсселі найближчими днями та тижнями.

Він зазначив: усе, що буде створено в межах цього проєкту, матиме характер відлякування противника, щоб не було війни.

Віцепрем'єр, міністр національної оборони РП Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що на створення оборонної інфраструктури вздовж кордону з РФ та РБ упродовж 2024-2028 років буде спрямовано щонайменше 10 млрд злотих (понад 2,5 млрд дол).

Це набагато більше, ніж інвестують країни Балтії чи будь-яка інша країна нашого регіону.

Він підкреслив, що метою «щита» є, зокрема, «перешкоджання пересуванню ворожих військ із одночасним сприянням пересуванню польських військ».

Міністр повідомив, що «Щит Схід» складатиметься зокрема з інфраструктури, фортифікацій, системи безпілотників і боротьби з безпілотниками, системи спостереження на всіх рівнях.

За планом будівництво фортифікаційних елементів мало розпочатися у 2025 році, але буде змога це зробити вже у 2024 році.

За його словами, у перші місяці на визначених відрізках східного кордону Польщі буде створено фортифікації та склади для озброєння.

Польща запланувала будівництво оборонних фортифікацій

Варшава до 2028 року в межах масштабної програми “Щит Схід” збудує на кордоні з Росією і Білоруссю 700 км укріплення, системи викриття й оповіщення, передові бази, логістичні вузли й системи протидії безпілотникам тощо.

У 2022 році Польща побудувала на кордоні з Білоруссю загородження заввишки 5,5 м і завдовжки 186 км, а також встановила сучасну систему електронного моніторингу.

Це було відповіддю на штучне створення від літа 2021 року Білоруссю та Росією так званого міграційного тиску на кордоні РБ з Польщею та балтійськими країнами.

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