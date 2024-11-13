Дуда офіційно відкрив базу протиракетної оборони США у Польщі

У польському населеному пункті Редзіково 13 листопада офіційно відкрили базу протиракетної оборони США. Це перший постійний об'єкт американських Збройних сил на польській території.
Головні тези:
- Офіційне відкриття бази протиракетної оборони США у польському населеному пункті Редзіково відбулося 13 листопада, що символізує поглиблення польсько-американських відносин.
- База у Редзіково є частиною щита протиракетної оборони США та призначена для захисту Європи від ракет малої і середньої дальності.
- Установка Aegis Ashore та перехоплювачі SM-3 Block 2A, розташовані на базі, дозволять ефективно захищати територію від потенційних загроз.
- Президент Польщі Анджей Дуда підкреслив важливість відкриття бази, яка сприятиме зміцненню безпеки та незалежності регіону.
- Метою цієї бази є підвищення обороноздатності країн НАТО та зменшення загрози від ракетних нападів РФ.
У Польщі відкрили військову базу США
Президент Анджей Дуда прибув на базу разом з адміралом ВМС США Стюартом Мюншем і послом США в Польщі Марком Бжезінським.
На відкритті також були глава Міністерства національної оборони Владислав Косіняк-Камиш і міністр закордонних справ Радослав Сікорський, а також призначений глава польського посольства у Вашингтоні Богдан Кліх.
Дуда підкреслив, що відкриття бази в Редзіково є для нього дуже важливою, символічною і зворушливою церемонією.
За його словами, відкриття бази в Редзіково є "своєрідним символом" польсько-американських відносин.
Я надзвичайно радий, що ми офіційно відкриваємо цю базу, яка, як і армія США, буде захищати свободу і безпеку у світі.
База ПРО в Редзіково: що відомо
База в Редзіково є частиною щита протиракетної оборони США. Вона призначена для захисту Європи від ракет малої (1000-3000 км) і середньої (3000-5500 км) дальності.
Пускові установки в Редзіково містять сучасні перехоплювачі SM-3 Block 2A, які завдяки своїй конструкції можуть літати дуже швидко і далеко.
Однак самі пускові установки є "найбільш універсальним типом пускових установок", в яких можна використовувати різні типи ракет.
За підсумками липневого саміту НАТО у Вашингтоні було оголошено про те, що новий американський об'єкт протиракетної оборони в польському Редзіково введений в дію і готовий до оборони Альянсу.
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