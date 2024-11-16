Учебный центр НАТО для Украины заработает в Польше
Категория
Украина
Дата публикации

Учебный центр НАТО для Украины заработает в Польше

Министерство обороны Украины
Украина-НАТО
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В начале 2025 года в Польше приступит к работе Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC). Это будет первая совместная институция Украины и НАТО.

Главные тезисы

  • Первый совместный институт Украины и НАТО, JATEC, начнет работу в Польше в начале 2025 года.
  • Центр будет способствовать интеграции Украины в НАТО и повышению обороноспособности обеих сторон.
  • Создание информационно-коммуникационной системы между Украиной и НАТО улучшит безопасный обмен данными и решение стратегических задач.

Первая совместная институция Украины и НАТО откроется в Польше

Намерение начать работу Центра в следующем году подтвердили участники заседания по обсуждению вопросов развертывания JATEC, где, в частности, присутствовала делегация Минобороны Украины.

Центр поможет Украине интегрироваться в структуры Альянса, будет способствовать обмену опытом между сторонами и поиску решений по усилению обороноспособности Украины и НАТО, отметил бригадный генерал Анатолий Клочко.

В ходе заседания участники также обсудили реализацию мероприятий, необходимых для создания Центра, в том числе согласования необходимых юридических процедур, в частности, обеспечения участия Украины в процессах управления и принятия решений в структуре Центра.

Обсудили также создание информационно-коммуникационной системы, которая позволит организовать взаимодействие и безопасный обмен данными между Украиной и НАТО.

В оборонном ведомстве отметили, что Украина станет первой страной-партнером, с которой Альянс создаст такую защищенную систему.

НАТО сдерживает российское ядерное оружие

Как считает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, если бы у России не было ядерного оружия, то войска Альянса уже давно выгнали бы оккупантов из Украины.

Журналисты поинтересовались у генерала, не пора ли расширить помощь Украине.

Прежде всего, речь идет о введении войск западных союзников на украинский фронт для сдерживания российской агрессии.

По словам Роба Бауэра, воевать в Афганистане — это не одно и то же, что воевать с россиянами в Украине.

У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян она есть. Но опять-таки, я не говорю, что это "невозможно". такой риск?

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