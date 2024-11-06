Генсек НАТО требует сменить траекторию войны РФ против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Генсек НАТО требует сменить траекторию войны РФ против Украины

Рютте
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Источник:  Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет, чтобы члены Альянса сделали гораздо больше, чтобы изменить курс российско-украинской войны.

Главные тезисы

  • Привлечение солдат КНДР к войне на стороне может привести к серьезным проблемам.
  • Сотрудничество между Россией, Северной Кореей и Китаем повышает обострение на Корейском полуострове и представляет угрозу евроатлантической безопасности.

НАТО должен реагировать на изменение ситуации на фронте

Как отметил генсек блока, привлечение солдат КНДР в войну против Украины на стороне РФ может угрожать глобальной безопасности и привести к серьезным проблемам.

Марк Рютте также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России страны-члены НАТО предоставили Украине более 99% всей военной поддержки и находятся на пути к выполнению финансового обещания предоставить Украине в этом году 40 млрд евро военной помощи.

По словам генсека, прямо сейчас Альянсу нужны политические обязательства продолжать этот курс в долгосрочной перспективе.

До сих пор наша поддержка помогала Украине продолжать борьбу. Но нам нужно сделать гораздо большее, чтобы изменить траекторию конфликта. Мы должны повысить цену Путину и его друзьям — авторитарным режимам.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

Рютте обвинил КНДР и Китай в эскалации войны

Генсек НАТО также предупредил международное сообщество о том, что за предоставление своих солдат для войны против Украины режим Ким Чен Ына получит от России военные технологии.

Существует высокая вероятность того, что Северная Корея впоследствии использует их против своих соседей.

Кроме того, сообщается, что это существенно усугубит нестабильность на Корейском полуострове.

Китай также ответственен за обострение ситуации на фронте. Официальный Пекин ничего не делает, чтобы остановить КНДР и Россию, хотя имеет на них серьезное влияние.

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