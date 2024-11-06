Генсек НАТО вимагає змінити траєкторію війни РФ проти України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче, щоб члени Альянсу зробили набагато більше, щоб змінити курс російсько-української війни.
Головні тези:
- Залучення солдатів КНДР до війни на боці РФ загрожує глобальній безпеці та може призвести до серйозних проблем.
- Співпраця між Росією, Північною Кореєю та Китаєм підвищує загострення на Корейському півострові та є загрозою для євроатлантичної безпеки.
НАТО повинен реагувати на зміну ситуації на фронті
Як зазначив генсек блоку, залучення солдатів КНДР у війні проти України на боці РФ може загрожувати глобальній безпеці та призвести до серйозних проблем.
Марк Рютте також нагадав про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії країни-члени НАТО надали Україні понад 99% усієї військової підтримки та перебувають на шляху до виконання фінансової обіцянки надати Україні цього року 40 млрд євро військової допомоги.
За словами генсека, просто зараз Альянсу потрібні політичні зобов'язання продовжувати цей курс у довгостроковій перспективі.
Рютте звинуватив КНДР та Китай в ескалації війни
Генсек НАТО також попередив міжнародну спільноту про те, що за надання своїх солдатів для війни проти України режим Кім Чен Ина отримає від Росії військові технології.
Існує висока ймовірність того, що Північна Корея згодом їх використає проти своїх сусідів.
Окрім того, наголошується, що це суттєво посилить нестабільність на Корейському півострові.
Китай також відповідальний за загострення ситуації на фронті. Офіційний Пекін нічого не робить, щоб зупинити КНДР та Росію, хоча має на них серйозний вплив.
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