НАТО може розглянути питання ракет РФ над Україною
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НАТО може розглянути питання ракет РФ над Україною

НАТО може розглянути питання ракет РФ над Україною
Джерело:  TVN24

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що тривають складні дискусії щодо можливості перехоплення російських ракет над територією України силами НАТО. Зокрема мова йде про визначення меж права на самооборону.

Головні тези:

  • Міністр закордонних справ Польщі вказав на складні дискусії щодо можливості перехоплення російських ракет над Україною силами НАТО.
  • Україна та НАТО розглядають питання права на самооборону та можливостей перехоплення ракет.
  • Зеленський закликав партнерів до спільного збивання російських ракет та безпілотників над Україною, схоже на те, що робиться на Близькому Сході.
  • Росія порушує повітряний простір НАТО, використовуючи ракети та безпілотники над Україною та сусідніми країнами.
  • Питання перехоплення ракет над Україною може бути важливим темою на наступних зустрічах міністрів НАТО.

НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною

Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть, — підкреслив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Міністр додав, що з приводу цієї пропозиції України можуть бути різні думки.

Це питання погодження та обговорення між нашими союзниками. Зараз у нас новий генеральний секретар НАТО, і вже на наступному тижні відбудеться чергова зустріч міністрів НАТО. Можливо, ця тема стане частиною порядку денного переговорів, — зазначив Сікорський.

Росія порушує повітряний простір НАТО

26 серпня Польща підняла авіацію у південно-східній частині через масований обстріл України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт. Вочевидь, це був російський "шахед". Після 10-денних пошуків Польща заявила, що не знайшла безпілотник.

У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Пізніше румунські військові знайшли уламки російського безпілотника біля кордону з Україною й відправили їх на експертизу.

На XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський закликав партнерів збивати російські ракети над Україною.

Якщо союзники разом збивають ракети й дрони в небі Близького Сходу, то чому досі немає аналогічного рішення про спільне збиття російських ракет і "шахедів" у небі України? Причому це не робиться й тоді, коли ракети та дрони прямують буквально на територію сусідів, — зазначив Зеленський.

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