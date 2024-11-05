НАТО може розглянути питання ракет РФ над Україною

Чи маємо ми право збити таку ракету тільки після того, як вона перетне наш кордон? У цьому сумнівів немає, але тільки тоді може статися те, що сталося у Пшеводові. Уламки можуть спричинити значні пошкодження, травми або навіть смерть, — підкреслив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.