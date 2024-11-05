НАТО може розглянути питання ракет РФ над Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначив, що тривають складні дискусії щодо можливості перехоплення російських ракет над територією України силами НАТО. Зокрема мова йде про визначення меж права на самооборону.
Головні тези:
- Міністр закордонних справ Польщі вказав на складні дискусії щодо можливості перехоплення російських ракет над Україною силами НАТО.
- Україна та НАТО розглядають питання права на самооборону та можливостей перехоплення ракет.
- Зеленський закликав партнерів до спільного збивання російських ракет та безпілотників над Україною, схоже на те, що робиться на Близькому Сході.
- Росія порушує повітряний простір НАТО, використовуючи ракети та безпілотники над Україною та сусідніми країнами.
- Питання перехоплення ракет над Україною може бути важливим темою на наступних зустрічах міністрів НАТО.
НАТО може розглянути питання перехоплення ракет над Україною
Міністр додав, що з приводу цієї пропозиції України можуть бути різні думки.
Росія порушує повітряний простір НАТО
26 серпня Польща підняла авіацію у південно-східній частині через масований обстріл України. На територію країни залетів невідомий обʼєкт. Вочевидь, це був російський "шахед". Після 10-денних пошуків Польща заявила, що не знайшла безпілотник.
У ніч на 8 вересня під час російської атаки БПЛА по Україні щонайменше один дрон залетів на територію Румунії. Країна підіймала авіацію, жителів прикордоння попереджали про можливе падіння уламків. Пізніше румунські військові знайшли уламки російського безпілотника біля кордону з Україною й відправили їх на експертизу.
На XX щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії президент України Володимир Зеленський закликав партнерів збивати російські ракети над Україною.
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