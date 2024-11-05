НАТО может рассмотреть вопросы ракет РФ над Украиной

Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? При этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут нанести значительные повреждения, травмы или даже смерть, — подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.