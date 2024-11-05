НАТО может рассмотреть вопросы ракет РФ над Украиной

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что продолжаются сложные дискуссии о возможности перехвата российских ракет над территорией Украины силами НАТО. В частности, речь идет об определении границ права на самооборону.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Польши отметил сложные дискуссии о возможности перехвата российских ракет над Украиной силами НАТО.
- Украина и НАТО рассматривают вопросы права на самооборону и возможности перехвата ракет.
- Зеленский призвал партнеров к совместному сбиванию российских ракет и беспилотников над Украиной, похоже, что делается на Ближнем Востоке.
- Россия нарушает воздушное пространство НАТО, используя ракеты и беспилотники над Украиной и соседними странами.
- Вопрос перехвата ракет над Украиной может быть важной темой на следующих встречах министров НАТО.
НАТО может рассмотреть вопрос о перехвате ракет над Украиной
Министр добавил, что по поводу этого предложения Украины могут быть разные мнения.
Россия нарушает воздушное пространство НАТО
26 августа Польша подняла авиацию в юго-восточной части из-за массированного обстрела Украины. На территорию страны залетел неизвестный объект. Очевидно, это был русский "шахед". После 10-дневных поисков Польша заявила, что не нашла беспилотника.
В ночь на 8 сентября во время российской атаки БПЛА по Украине минимум один дрон залетел на территорию Румынии. Страна поднимала авиацию, жителей приграничья предупреждали о возможном падении обломков. Позже румынские военные обнаружили обломки российского беспилотника у границы с Украиной и отправили их на экспертизу.
На XX ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров сбивать российские ракеты над Украиной.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-