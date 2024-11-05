НАТО может рассмотреть вопросы ракет РФ над Украиной
Категория
Мир
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НАТО может рассмотреть вопросы ракет РФ над Украиной

НАТО может рассмотреть вопросы ракет РФ над Украиной
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Источник:  TVN24

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что продолжаются сложные дискуссии о возможности перехвата российских ракет над территорией Украины силами НАТО. В частности, речь идет об определении границ права на самооборону.

Главные тезисы

  • Министр иностранных дел Польши отметил сложные дискуссии о возможности перехвата российских ракет над Украиной силами НАТО.
  • Украина и НАТО рассматривают вопросы права на самооборону и возможности перехвата ракет.
  • Зеленский призвал партнеров к совместному сбиванию российских ракет и беспилотников над Украиной, похоже, что делается на Ближнем Востоке.
  • Россия нарушает воздушное пространство НАТО, используя ракеты и беспилотники над Украиной и соседними странами.
  • Вопрос перехвата ракет над Украиной может быть важной темой на следующих встречах министров НАТО.

НАТО может рассмотреть вопрос о перехвате ракет над Украиной

Имеем ли мы право сбить такую ракету только после того, как она пересечет нашу границу? При этом сомнений нет, но только тогда может произойти то, что произошло в Пшеводове. Обломки могут нанести значительные повреждения, травмы или даже смерть, — подчеркнул министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Министр добавил, что по поводу этого предложения Украины могут быть разные мнения.

Это вопрос согласования и обсуждения между нашими союзниками. Сейчас у нас новый генеральный секретарь НАТО, и на следующей неделе состоится очередная встреча министров НАТО. Возможно, эта тема станет частью повестки переговоров, — отметил Сикорский.

Россия нарушает воздушное пространство НАТО

26 августа Польша подняла авиацию в юго-восточной части из-за массированного обстрела Украины. На территорию страны залетел неизвестный объект. Очевидно, это был русский "шахед". После 10-дневных поисков Польша заявила, что не нашла беспилотника.

В ночь на 8 сентября во время российской атаки БПЛА по Украине минимум один дрон залетел на территорию Румынии. Страна поднимала авиацию, жителей приграничья предупреждали о возможном падении обломков. Позже румынские военные обнаружили обломки российского беспилотника у границы с Украиной и отправили их на экспертизу.

На XX ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров сбивать российские ракеты над Украиной.

Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Ближнего Востока, то почему до сих пор нет аналогичного решения о совместном сбитии российских ракет и "шахедов" в небе Украины? Причем это не делается и тогда, когда ракеты и дроны направляются буквально на территорию соседей, отметил Зеленский.

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