Навчальний центр НАТО для України запрацює в Польщі

На початку 2025 року в Польщі розпочне роботу Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Це буде перша спільна інституція України та НАТО.
Головні тези:
- До початку 2025 року у Польщі стартує перший спільний центр НАТО-Україна, спрямований на аналіз, підготовку та освіту.
- Центр сприятиме інтеграції України в структури НАТО, обміну досвідом та підвищенню обороноздатності обох сторін.
- Створення інформаційно-комунікаційної системи між Україною та НАТО дозволить безпечний обмін даними та сприятиме спільному вирішенню стратегічних завдань.
Перша спільна інституція України та НАТО відкриється у Польщі
Намір розпочати роботу Центру наступного року підтвердили учасники засідання з обговорення питань розгортання JATEC, де, зокрема, була присутня делегація Міноборони України.
Центр допоможе Україні інтегруватися в структури Альянсу, сприятиме обміну досвідом між сторонами та пошуку рішень з посилення обороноздатності України та НАТО, — зазначив бригадний генерал Анатолій Клочко.
Під час засідання учасники також обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, серед них: погодження необхідних юридичних процедур, зокрема, забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.
В оборонному відомстві наголосили, що Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему.
НАТО стримує російська ядерна зброя
Як вважає глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якби у Росії не було ядерної зброї, то війська Альянсу вже давно б вигнали окупантів з України.
Журналісти поцікавилися у генерала, чи не настав наразі час розширити допомогу Україні.
Насамперед йдеться про введення військ західних союзників на український фронт для стримування російської агресії.
За словами Роба Бауера, воювати в Афганістані — це не те саме, що воювати з росіянами в Україні.
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