Навчальний центр НАТО для України запрацює в Польщі

На початку 2025 року в Польщі розпочне роботу Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Це буде перша спільна інституція України та НАТО.

Перша спільна інституція України та НАТО відкриється у Польщі

Намір розпочати роботу Центру наступного року підтвердили учасники засідання з обговорення питань розгортання JATEC, де, зокрема, була присутня делегація Міноборони України.

Центр допоможе Україні інтегруватися в структури Альянсу, сприятиме обміну досвідом між сторонами та пошуку рішень з посилення обороноздатності України та НАТО, — зазначив бригадний генерал Анатолій Клочко.

Під час засідання учасники також обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, серед них: погодження необхідних юридичних процедур, зокрема, забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.

Також обговорили створення інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволить організувати взаємодію та безпечний обмін даними між Україною та НАТО. Поширити

В оборонному відомстві наголосили, що Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему.

НАТО стримує російська ядерна зброя

Як вважає глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якби у Росії не було ядерної зброї, то війська Альянсу вже давно б вигнали окупантів з України.

Журналісти поцікавилися у генерала, чи не настав наразі час розширити допомогу Україні.

Насамперед йдеться про введення військ західних союзників на український фронт для стримування російської агресії.

За словами Роба Бауера, воювати в Афганістані — це не те саме, що воювати з росіянами в Україні.