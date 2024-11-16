Навчальний центр НАТО для України запрацює в Польщі
Категорія
Україна
Дата публікації

Навчальний центр НАТО для України запрацює в Польщі

Міністерство оборони України
Україна-НАТО

На початку 2025 року в Польщі розпочне роботу Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC). Це буде перша спільна інституція України та НАТО.

Головні тези:

  • До початку 2025 року у Польщі стартує перший спільний центр НАТО-Україна, спрямований на аналіз, підготовку та освіту.
  • Центр сприятиме інтеграції України в структури НАТО, обміну досвідом та підвищенню обороноздатності обох сторін.
  • Створення інформаційно-комунікаційної системи між Україною та НАТО дозволить безпечний обмін даними та сприятиме спільному вирішенню стратегічних завдань.

Перша спільна інституція України та НАТО відкриється у Польщі

Намір розпочати роботу Центру наступного року підтвердили учасники засідання з обговорення питань розгортання JATEC, де, зокрема, була присутня делегація Міноборони України.

Центр допоможе Україні інтегруватися в структури Альянсу, сприятиме обміну досвідом між сторонами та пошуку рішень з посилення обороноздатності України та НАТО, — зазначив бригадний генерал Анатолій Клочко.

Під час засідання учасники також обговорили реалізацію заходів, необхідних для створення Центру, серед них: погодження необхідних юридичних процедур, зокрема, забезпечення участі України у процесах управління та прийняття рішень у структурі Центру.

Також обговорили створення інформаційно-комунікаційної системи, яка дозволить організувати взаємодію та безпечний обмін даними між Україною та НАТО.

В оборонному відомстві наголосили, що Україна стане першою країною-партнером, з якою Альянс створить таку захищену систему.

НАТО стримує російська ядерна зброя

Як вважає глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якби у Росії не було ядерної зброї, то війська Альянсу вже давно б вигнали окупантів з України.

Журналісти поцікавилися у генерала, чи не настав наразі час розширити допомогу Україні.

Насамперед йдеться про введення військ західних союзників на український фронт для стримування російської агресії.

За словами Роба Бауера, воювати в Афганістані — це не те саме, що воювати з росіянами в Україні.

У "Талібану" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знов таки, я не кажу, що це "неможливо". Проте ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія (...): чи готові ми на такий ризик?

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Генсек НАТО вимагає змінити траєкторію війни РФ проти України
Рютте
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Переговори між Україною та Росією — Рютте висловив позицію НАТО
НАТО
Рютте

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?