Чому НАТО не вводить війська в Україну — відповідь топгенерала Бауера

Як вважає глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якби у Росії не було ядерної зброї, то війська Альянсу вже давно б вигнали окупантів з України.

НАТО стримує російська ядерна зброя

Журналісти поцікавилися у генерала, чи не настав наразі час розширити допомогу Україні.

Насамперед йдеться про введення військ західних союзників на український фронт для стримування російської агресії.

За словами Роба Бауера, воювати в Афганістані — це не те саме, що воювати з росіянами в Україні.

У "Талібану" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знов таки, я не кажу, що це "неможливо". Проте ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія (...): чи готові ми на такий ризик? Роб Бауер Глава військового комітету НАТО

Чому Україні так повільно надавали озброєння

Роб Бауер звернув увагу на те, що тепер, коли Україна вже отримала майже увесь спектр зброї, аж до F-16, логічно ставити запитання про те, чому рішення про це ухвалювалися так довго.

За словами генерала, коли лише починалася повномасштабна війна, союзники Києва дійсно вагалися, де проходять "червоні лінії" Кремля.

Генерал також наголосив, що немає сенсу озиратися назад і казати, що ті страхи були дурницею.