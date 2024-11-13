Чому НАТО не вводить війська в Україну — відповідь топгенерала Бауера
Категорія
Політика
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Чому НАТО не вводить війська в Україну — відповідь топгенерала Бауера

Роб Бауер

Як вважає глава військового комітету НАТО Роб Бауер, якби у Росії не було ядерної зброї, то війська Альянсу вже давно б вигнали окупантів з України.

Головні тези:

  • НАТО стримує російська ядерна зброя, що унеможливлює введення військ для вигнання окупантів з України.
  • Війна проти РФ відрізняється від операцій в Афганістані.
  • Рішення про надання озброєння Україні ускладнювалися ваганнями союзників та страхами стосовно реакції Кремля.

НАТО стримує російська ядерна зброя

Журналісти поцікавилися у генерала, чи не настав наразі час розширити допомогу Україні.

Насамперед йдеться про введення військ західних союзників на український фронт для стримування російської агресії.

За словами Роба Бауера, воювати в Афганістані — це не те саме, що воювати з росіянами в Україні.

У "Талібану" не було ядерної зброї. У росіян вона є. Але знов таки, я не кажу, що це "неможливо". Проте ми як Альянс бачимо цей ризик, і потрібна політична дискусія (...): чи готові ми на такий ризик?

Роб Бауер

Роб Бауер

Глава військового комітету НАТО

Чому Україні так повільно надавали озброєння

Роб Бауер звернув увагу на те, що тепер, коли Україна вже отримала майже увесь спектр зброї, аж до F-16, логічно ставити запитання про те, чому рішення про це ухвалювалися так довго.

За словами генерала, коли лише починалася повномасштабна війна, союзники Києва дійсно вагалися, де проходять "червоні лінії" Кремля.

Генерал також наголосив, що немає сенсу озиратися назад і казати, що ті страхи були дурницею.

Але якщо на вас лежить відповідальність за те, чи приймати ризик, це інша розмова… Я абсолютно переконаний, що якби у Росії не було ядерної зброї, ми би вже були в Україні, щоб витурити їх звідти. Але у них ядерна зброя. Тож це не те саме, що Афганістан, — сказав Роб Бауер.

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