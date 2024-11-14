Почему НАТО не вводит войска в Украину — ответ топ-генерала Бауэра

Как считает глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, если бы у России не было ядерного оружия, то войска Альянса уже давно выгнали бы оккупантов из Украины.

НАТО сдерживает российское ядерное оружие

Журналисты поинтересовались у генерала, не пора ли расширить помощь Украине.

Прежде всего, речь идет о введении войск западных союзников на украинский фронт для сдерживания российской агрессии.

По словам Роба Бауэра, воевать в Афганистане — это не одно и то же, что воевать с россиянами в Украине.

У "Талибана" не было ядерного оружия. У россиян оно есть. Но опять же, я не говорю, что это "невозможно". Однако мы как Альянс видим этот риск, и нужна политическая дискуссия (...): готовы ли мы к такому риску? Роб Бауэр Глава военного комитета НАТО

Почему Украине так медленно предоставляли вооружение

Роб Бауэр обратил внимание на то, что теперь, когда Украина уже получила почти весь спектр оружия, вплоть до F-16, логично задавать вопрос, почему решения об этом принимались так долго.

По словам генерала, когда только начиналась полномасштабная война, союзники Киева действительно сомневались, где проходят "красные линии" Кремля.

Генерал также подчеркнул, что нет смысла оглядываться назад и говорить, что эти страхи были глупостью.