Глава Министерства обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш публично пожаловался, что украинцы забыли о помощи, которую передала Варшава. Более того, он в этом обвиняет главу государства Владимира Зеленского.

В Польше снова упрекают Зеленского и Украину

По словам польского министра, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".

Это важно в контексте слов президента Зеленского, где прозвучала нота, что Польша не делает все, что может. Владислав Косиняк-Камыш Глава Минобороны Польши

Более того, он начал утверждать, что у украинцев "память короткая", поскольку Варшава в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное. Поделиться

У Польши есть свой предел в вопросе оказания помощи другим странам

По словам Владислава Косиняк-Камыш, он не скрывает, что есть определенный "предел", который он "никогда не перейдет".

Если передача какого-либо оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование, сказал он. Поделиться

Следует также отметить, что недавно шеф польской дипломатии Радослав Сикорский заверил, что его страна сделала для Украины больше других.