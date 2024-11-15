Министр обороны Польши упрекнул Зеленского и всех украинцев
Категория
Политика
Дата публикации

Министр обороны Польши упрекнул Зеленского и всех украинцев

Владислав Косиняк-Камиш
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Источник:  TVN24

Глава Министерства обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш публично пожаловался, что украинцы забыли о помощи, которую передала Варшава. Более того, он в этом обвиняет главу государства Владимира Зеленского.

Главные тезисы

  • Польша считает, что уже сделала очень много для Украины.
  • Несмотря на это, как утверждает министр, есть определенный предел в вопросе предоставления помощи другим странам со стороны Варшавы.
  • Польские политики все чаще критикуют Украину за призыв к усилению поддержки на фоне войны.

В Польше снова упрекают Зеленского и Украину

По словам польского министра, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".

Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".

Это важно в контексте слов президента Зеленского, где прозвучала нота, что Польша не делает все, что может.

Владислав Косиняк-Камыш

Владислав Косиняк-Камыш

Глава Минобороны Польши

Более того, он начал утверждать, что у украинцев "память короткая", поскольку Варшава в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.

Нельзя сказать, что Польша не делает все возможное.

У Польши есть свой предел в вопросе оказания помощи другим странам

По словам Владислава Косиняк-Камыш, он не скрывает, что есть определенный "предел", который он "никогда не перейдет".

Если передача какого-либо оборудования будет угрожать безопасности польского государства, я просто не передам это оборудование, сказал он.

Следует также отметить, что недавно шеф польской дипломатии Радослав Сикорский заверил, что его страна сделала для Украины больше других.

Среди стран, которые помогают Украине, если принимать во внимание военную, финансовую, экономическую, гуманитарную помощь и помощь для украинских беженцев, Польша сделала для Украины больше в отношении ВВП, чем любая другая страна, — говорил он.

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