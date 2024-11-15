Министр обороны Польши упрекнул Зеленского и всех украинцев

Глава Министерства обороны и вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш публично пожаловался, что украинцы забыли о помощи, которую передала Варшава. Более того, он в этом обвиняет главу государства Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Польша считает, что уже сделала очень много для Украины.
- Несмотря на это, как утверждает министр, есть определенный предел в вопросе предоставления помощи другим странам со стороны Варшавы.
- Польские политики все чаще критикуют Украину за призыв к усилению поддержки на фоне войны.
В Польше снова упрекают Зеленского и Украину
По словам польского министра, во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте он рассказал ему о том, "как много Польша уже сделала и как много помогла Украине".
Владислав Косиняк-Камыш утверждает, что это было важно в "контексте слов президента Зеленского".
Более того, он начал утверждать, что у украинцев "память короткая", поскольку Варшава в течение первых месяцев полномасштабного российского вторжения передала военную технику и оказывала гуманитарную помощь.
У Польши есть свой предел в вопросе оказания помощи другим странам
По словам Владислава Косиняк-Камыш, он не скрывает, что есть определенный "предел", который он "никогда не перейдет".
Следует также отметить, что недавно шеф польской дипломатии Радослав Сикорский заверил, что его страна сделала для Украины больше других.
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