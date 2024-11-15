Міністр оборони Польщі дорікнув Зеленському та усім українцям

Очільник Міністерства оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш публічно поскаржився, що українці забули про допомогу, що передала Варшава. Ба більше, він у цьому звинувачує главу держави Володимира Зеленського.

У Польщі знову дорікають Зеленському та Україні

За словами польського міністра, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він розповів йому про те, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".

Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що це було важливо у "контексті слів президента Зеленського".

Це важливо в контексті слів президента Зеленського, в яких прозвучала нота, що Польща не робить все, що може. Владислав Косіняк-Камиш Глава Міноборони Польщі

Ба більше, він почав стверджувати, що в українців "пам’ять коротка", оскільки Варшава протягом перших місяців повномасштабного російського вторгнення передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.

Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо, — додав міністр. Поширити

У Польщі є своє межа в питанні надання допомоги іншим країнам

За словами Власдислава Косіняк-Камиш, він не приховує, що є певна "межу", яку він "ніколи не перейде".

Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання, — сказав він. Поширити

Варто також зазначити, що нещодавно шеф польської дипломатії Радослав Сікорський запевнив, що його країна зробила для України більше за інших.