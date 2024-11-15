Міністр оборони Польщі дорікнув Зеленському та усім українцям
Категорія
Політика
Дата публікації

Міністр оборони Польщі дорікнув Зеленському та усім українцям

Владислав Косіняк-Камиш
Джерело:  TVN24

Очільник Міністерства оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш публічно поскаржився, що українці забули про допомогу, що передала Варшава. Ба більше, він у цьому звинувачує главу держави Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Польща вважає, що вже зробила багато для України.
  • Попри це, як стверджує міністр, є певна межа у питанні надання допомоги іншим країнам з боку Варшави.
  • Польські політики дедалі частіше критикують Україну за те, що закликає до посилення підтримки на тлі війни.

У Польщі знову дорікають Зеленському та Україні

За словами польського міністра, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він розповів йому про те, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".

Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що це було важливо у "контексті слів президента Зеленського".

Це важливо в контексті слів президента Зеленського, в яких прозвучала нота, що Польща не робить все, що може.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

Глава Міноборони Польщі

Ба більше, він почав стверджувати, що в українців "пам’ять коротка", оскільки Варшава протягом перших місяців повномасштабного російського вторгнення передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.

Не можна сказати, що Польща не робить все можливе. Польща зробила і продовжує робити все, що можливо, — додав міністр.

У Польщі є своє межа в питанні надання допомоги іншим країнам

За словами Власдислава Косіняк-Камиш, він не приховує, що є певна "межу", яку він "ніколи не перейде".

Якщо передання якогось обладнання буде загрожувати безпеці польської держави, я просто не передам це обладнання, — сказав він.

Варто також зазначити, що нещодавно шеф польської дипломатії Радослав Сікорський запевнив, що його країна зробила для України більше за інших.

Серед країн, які допомагають Україні, якщо брати до уваги військову, фінансову, економічну, гуманітарну допомогу та допомогу для українських біженців, Польща зробила для України більше у співвідношенні до ВВП, ніж будь-яка інша країна, — казав він.

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