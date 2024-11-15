Міністр оборони Польщі дорікнув Зеленському та усім українцям

Очільник Міністерства оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш публічно поскаржився, що українці забули про допомогу, що передала Варшава. Ба більше, він у цьому звинувачує главу держави Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Польща вважає, що вже зробила багато для України.
- Попри це, як стверджує міністр, є певна межа у питанні надання допомоги іншим країнам з боку Варшави.
- Польські політики дедалі частіше критикують Україну за те, що закликає до посилення підтримки на тлі війни.
У Польщі знову дорікають Зеленському та Україні
За словами польського міністра, під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він розповів йому про те, "як багато Польща вже зробила і як багато допомогла Україні".
Владислав Косіняк-Камиш стверджує, що це було важливо у "контексті слів президента Зеленського".
Ба більше, він почав стверджувати, що в українців "пам’ять коротка", оскільки Варшава протягом перших місяців повномасштабного російського вторгнення передала військову техніку та надавала гуманітарну допомогу.
У Польщі є своє межа в питанні надання допомоги іншим країнам
За словами Власдислава Косіняк-Камиш, він не приховує, що є певна "межу", яку він "ніколи не перейде".
Варто також зазначити, що нещодавно шеф польської дипломатії Радослав Сікорський запевнив, що його країна зробила для України більше за інших.
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