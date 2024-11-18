За словами керівника МЗС Польщі Радослава Сікорського, уряд його країни не проти передачі на прохання Києва будівлі колишнього російського генконсульства у Познані для відкриття консульства України.

Що відомо про передачу Польщею будівлі генконсульства Росії у Познані під контроль України

У жовтні Сікорський заявляв, що відкликав дозвіл на роботу генконсульства Росії у Познані. Кінцеві терміни завершення оренди приміщення росіян відбудуться наприкінці цього місяця.

Сьогоднішня мережа українських консульств з огляду на безпрецедентне зростання кількості українських громадян у Польщі не відображає консульських потреб. Пам'ятайте, що представництва вирішують практичні питання. Це різні правові акти, діти народжуються, люди вмирають. І ми, безумовно, з найбільшою симпатією поставимося до такого прохання української сторони, — пояснив Сікорський ймовірну передачу будівлі Україні. Поширити

Радослав Сікорський пояснив своє рішення тим, що Росія веде війну проти України та гібридну війну проти Заходу, зокрема Польщі. Він заявив, що як міністр закордонних справ володіє інформацією про те, що саме Росія стоїть за спробами диверсій у Польщі та країнах-союзницях.

Що відомо про інші рішення Польщі стосовно України

Уже незабаром у Польщі повинні відбутися "найважливіші" переговори щодо війни Росії проти України. З такою заявою виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

За словами очільника МЗС Польщі, 19 листопада пройде зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс".

Радослав Сікорський наголосив, що розраховує на прибуття представників інших європейських країн, окрім країн так званого Веймарського трикутника — Німеччини, Польщі та Франції.

Також вказано, що на переговори запросили шефа української дипломатії Андрія Сибігу, а також Каю Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.