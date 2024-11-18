За словами керівника МЗС Польщі Радослава Сікорського, уряд його країни не проти передачі на прохання Києва будівлі колишнього російського генконсульства у Познані для відкриття консульства України.
Головні тези:
- Польща розглядає можливість передачі будівлі генконсульства Росії у Познані під контроль України через агресивну політику РФ відносно України та Заходу.
- Радослав Сікорський підтримує передачу будівлі та сприймає це як рішення, спрямоване на підтримку України в контексті гібридної війни з Росією.
- Польща готується до важливих переговорів щодо війни Росії проти України у форматі Веймарського трикутника плюс, де розраховує на участь представників інших європейських країн.
- 19 листопада відбудеться зустріч у форматі 'Веймарський трикутник плюс', на яку запрошені українські та інші європейські дипломати.
- Головна мета переговорів - обговорення стратегічних аспектів війни Росії проти України та підтримка країни в унікальній ситуації.
Що відомо про передачу Польщею будівлі генконсульства Росії у Познані під контроль України
У жовтні Сікорський заявляв, що відкликав дозвіл на роботу генконсульства Росії у Познані. Кінцеві терміни завершення оренди приміщення росіян відбудуться наприкінці цього місяця.
Радослав Сікорський пояснив своє рішення тим, що Росія веде війну проти України та гібридну війну проти Заходу, зокрема Польщі. Він заявив, що як міністр закордонних справ володіє інформацією про те, що саме Росія стоїть за спробами диверсій у Польщі та країнах-союзницях.
Що відомо про інші рішення Польщі стосовно України
Уже незабаром у Польщі повинні відбутися "найважливіші" переговори щодо війни Росії проти України. З такою заявою виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
За словами очільника МЗС Польщі, 19 листопада пройде зустріч у форматі "Веймарський трикутник плюс".
Радослав Сікорський наголосив, що розраховує на прибуття представників інших європейських країн, окрім країн так званого Веймарського трикутника — Німеччини, Польщі та Франції.
Також вказано, що на переговори запросили шефа української дипломатії Андрія Сибігу, а також Каю Каллас, яка має стати новим високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки.
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