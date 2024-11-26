Волинська трагедія. Про що домовилися Україна та Польща
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Волинська трагедія. Про що домовилися Україна та Польща

МЗС України
Сибіга

Очільники МЗС України і Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський провели переговори на тлі яких Київ запевнив у відсутності перешкод для проведення ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії в Україні.

Головні тези:

  • Україна і Польща нарешті змогли домовитися після тривалих дискусій.
  • Шефи МЗС обох країн обговорили майбутнє України в ЄС та підтвердили готовність співпрацювати у питаннях пошукових та ексгумаційних робіт.
  • Рік тому Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, визнавши події як геноцид.

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З заявою з цього приводу уже виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.

За словами останнього, з українським колегою вони обговорили майбутнє України в ЄС.

Окрім того, за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації на Волині.

Україна підтверджує, що не існує жодних перешкод для польських державних установ та приватних осіб у співпраці з відповідними українськими установами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт на території України відповідно до українського законодавства, і заявляє про свою готовність позитивно розглядати заявки у цих питаннях.

Радослав Сікорський

Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі

Андрій Сибіга та Радослав Сікорський (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Переговори також прокоментував Андрій Сибіга. Він звернув увагу на те, що обидві країни максимально зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.

Шеф української дипломатії наголосив, що кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків.

… в рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури обох країн ми працюємо над практичними механізмами проведення пошуково-ексгумаційних робіт.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Глава МЗС України

Андрій Сибіга та Радослав Сікорський (Фото: facebook.com/UkraineMFA)

Волинська трагедія. Як Україна та Польща намагалися вирішити це питання

Як уже згадувалося раніше, рік тому Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини.

Окрім того, офіційна Варшава неодноразово заявляла, що польсько-українське примирення повинно включати "визнання провини і вшанування пам'яті жертв".

Документ згадує про події 11 липня 1943 року на Волині, коли, згідно з текстом резолюції, "відбулася кривава неділя — кульмінаційний момент" Волинської трагедії, яку влада країни вважає геноцидом.

У резолюції підкреслюється, що "того дня українські підрозділи ОУН і Української повстанської армії (УПА), часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення".

Варто зазначити, що у 2023 році український лідер Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.

Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Фото: рresident.gov.ua)

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