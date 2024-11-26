Волинська трагедія. Про що домовилися Україна та Польща

Очільники МЗС України і Польщі Андрій Сибіга та Радослав Сікорський провели переговори на тлі яких Київ запевнив у відсутності перешкод для проведення ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії в Україні.
Головні тези:
- Україна і Польща нарешті змогли домовитися після тривалих дискусій.
- Шефи МЗС обох країн обговорили майбутнє України в ЄС та підтвердили готовність співпрацювати у питаннях пошукових та ексгумаційних робіт.
- Рік тому Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії, визнавши події як геноцид.
Київ та Варшава знайшли спільну мову щодо Волинської трагедії
З заявою з цього приводу уже виступив шеф польської дипломатії Радослав Сікорський.
За словами останнього, з українським колегою вони обговорили майбутнє України в ЄС.
Окрім того, за підсумками зустрічі буде ухвалена декларація щодо ексгумації на Волині.
Переговори також прокоментував Андрій Сибіга. Він звернув увагу на те, що обидві країни максимально зацікавлені в усуненні непорозумінь в історичних питаннях.
Шеф української дипломатії наголосив, що кожна родина має право гідно вшановувати пам'ять про своїх предків.
Волинська трагедія. Як Україна та Польща намагалися вирішити це питання
Як уже згадувалося раніше, рік тому Сейм Польщі ухвалив резолюцію про вшанування пам'яті жертв Волинської трагедії у її 80-ті роковини.
Окрім того, офіційна Варшава неодноразово заявляла, що польсько-українське примирення повинно включати "визнання провини і вшанування пам'яті жертв".
Документ згадує про події 11 липня 1943 року на Волині, коли, згідно з текстом резолюції, "відбулася кривава неділя — кульмінаційний момент" Волинської трагедії, яку влада країни вважає геноцидом.
У резолюції підкреслюється, що "того дня українські підрозділи ОУН і Української повстанської армії (УПА), часто підтримувані українським цивільним населенням, напали на 99 сіл колишнього Волинського воєводства, населених поляками, і вбили значну частину їхнього населення".
Варто зазначити, що у 2023 році український лідер Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда відвідали Луцьк для спільного вшанування жертв Волинської трагедії.
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