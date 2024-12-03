Особливий час. Туск натякнув на знакові події для України у 2025 році

Глава уряду Польщі Дональд Туск анонсував, що під час головування його країни в Раді Євросоюзу можуть відбутися знакові події щодо війни і повернення миру в Україну.

Туск натякнув на завершення війни РФ проти України

Прем’єр-міністр Польщі неочікувано для всіх заявив, що піврічне головування його країни у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "припадає на особливий час".

Наші пріоритети не є рутинними. Ми чекаємо, можливо, знакових подій щодо війни і миру на схід від нашого кордону (тобто в Україні — ред.). Те, що нас чекає — і це завдання польського головування — це глибоке коригування деяких європейських пріоритетів. Деякі з них вже повільно дозрівають для цього. Дональд Туск Прем’єр-міністр Польщі

Окрім того, він дав зрозуміти, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження".

Туск закликав до вдосконалення Євросоюзу

На переконання глави польського уряду, Європейський союз врешті-решт має стати організмом, який буде спроможний на "політичний наступ", а не лише на виживання.

Ми будемо дуже рішуче налаштовані на те, щоб Європа у дуже багатьох питаннях думала по-польськи, — додав Дональд Туск. Поширити

Він також звернув увагу на те, що пріоритетом польського головування буде безпека, не лише у військовому вимірі, але й у сферах енергетики, продовольства та охорони здоров'я.

За словами Туска, детальний календар заходів, логотип польського головування і присвячений йому вебсайт повинні бути представлені уже за 2 тижні.

Після Польщі піврічне головування в Раді ЄС перейде до Данії.