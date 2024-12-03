Особливий час. Туск натякнув на знакові події для України у 2025 році

Глава уряду Польщі Дональд Туск анонсував, що під час головування його країни в Раді Євросоюзу можуть відбутися знакові події щодо війни і повернення миру в Україну.
Головні тези:
- Туск натякнув, що уже наступного року бойові дії в Україні можуть припинитися.
- Політик також пообіцяв глибоке коригування європейських пріоритетів та закликав до політичного наступу.
- Пріоритетами польського головування будуть безпека, енергетика, продовольство та охорона здоров'я як у військовому вимірі, так і на інших рівнях.
Туск натякнув на завершення війни РФ проти України
Прем’єр-міністр Польщі неочікувано для всіх заявив, що піврічне головування його країни у Раді ЄС, яке розпочнеться 1 січня 2025 року, буде особливим, оскільки "припадає на особливий час".
Окрім того, він дав зрозуміти, що найближчий час буде також моментом, коли "ми повинні будемо голосно сказати Європі", що "настав час для повного пробудження".
Туск закликав до вдосконалення Євросоюзу
На переконання глави польського уряду, Європейський союз врешті-решт має стати організмом, який буде спроможний на "політичний наступ", а не лише на виживання.
Він також звернув увагу на те, що пріоритетом польського головування буде безпека, не лише у військовому вимірі, але й у сферах енергетики, продовольства та охорони здоров'я.
За словами Туска, детальний календар заходів, логотип польського головування і присвячений йому вебсайт повинні бути представлені уже за 2 тижні.
Після Польщі піврічне головування в Раді ЄС перейде до Данії.
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