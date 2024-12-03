Армия самоубийц. Как и зачем Россия принуждает своих солдат к суициду

Главное управление разведки Украины узнало о том, как военное командование армии РФ собственноручно подталкивает своих солдат сводить счеты с жизнью непосредственно на поле боя.

Армии РФ плевать на жизни своих солдат

Как удалось узнать украинским разведчикам, всем российским захватчикам, которых бросают на фронт для войны против Украины, командиры раздают бумажные инструкции для совершения самоубийств.

Заголовок призывает "соблюдать свою честь до конца" и описывает алгоритм совершения суицида с помощью огнестрельного оружия или гранаты, — рассказывает ГУР. Поделиться

Что важно понимать, каждому солдату РФ в критической ситуации приказывают стрелять в висок, под подбородок или в центр лба.

"Важно сохранять спокойствие и уверенно нажимать на спусковой курок", — фактически приказывает оккупантам командование армии РФ.

Согласно данным украинской военной разведки, если нет оружия или патронов российскому оккупанту советуют воспользоваться гранатой.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

ГУР в очередной раз обратилось с призывом ко всем солдатам РФ

Главное управление разведки Украины обращает внимание на то, что описанная стратегия российских командиров-мясников является подтверждением все более глубокой деградации оккупационной армии РФ.

Как отмечает военная разведка Украины, речь идет об армии самоубийц теперь и в прямом смысле.

На этом фоне ГУР напоминает о государственном проекте Украины для добровольной сдачи в плен “Хочу жить”.

Смотрите специальное обращение начальника ГУР Кирилла Буданова к российским солдатам: