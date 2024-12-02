Спецподразделение ГУР Firebird показало эффектное видео боевой работы дронов
Категория
Украина
Дата публикации

Спецподразделение ГУР Firebird показало эффектное видео боевой работы дронов

ГУР
ГУР
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало работу операторов FPV-дронов спецподразделения Firebird.

Главные тезисы

  • Спецподразделение ГУР Firebird продемонстрировало эффективное использование FPV-дронов в боевых операциях.
  • Операторы дронов успешно осуществляют разведку, уничтожают вражескую технику и сжигают средства связи оккупантов.
  • Дроны Firebird обеспечивают поддержку украинским военным на передовой, помогая в проведении успешных военных операций.
  • Результаты работы FPV-мастеров Firebird свидетельствуют о высоком уровне профессионализма украинских разведчиков.
  • Видеоролики с операциями дронов Firebird публикуются пресс-службой ГУР, демонстрируя успешные боевые задачи и достижения в Запорожской области.

Firebird сжег российскую технику и средства связи

Соответствующие кадры в Фейсбуке обнародовала пресс-служба ГУР.

В очередном видео результаты работы FPV-мастеров спецподразделения ГУР МО Firebird — уничтожение вражеской автомобильной техники, удары по тайникам российских оккупантов, сожжение их средств связи, наблюдение и электропитание.

Дрон-дракон: ГУР выжигает вражеские позиции в Запорожской области

Соответствующий видеоролик обнародовала пресс-служба ГУР.

На видео — итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления оккупантов.

А еще — хороший "дрон-дракон", испепеляющий московскую нечисть, их лахи и железа в украинских лесополосах.

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