Спецподразделение ГУР Firebird показало эффектное видео боевой работы дронов

Firebird сжег российскую технику и средства связи

Соответствующие кадры в Фейсбуке обнародовала пресс-служба ГУР.

В очередном видео результаты работы FPV-мастеров спецподразделения ГУР МО Firebird — уничтожение вражеской автомобильной техники, удары по тайникам российских оккупантов, сожжение их средств связи, наблюдение и электропитание.

Дрон-дракон: ГУР выжигает вражеские позиции в Запорожской области

Соответствующий видеоролик обнародовала пресс-служба ГУР.

На видео — итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления оккупантов.