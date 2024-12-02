Спецподразделение ГУР Firebird показало эффектное видео боевой работы дронов

Главное управление разведки Министерства обороны Украины показало работу операторов FPV-дронов спецподразделения Firebird.
Главные тезисы
- Спецподразделение ГУР Firebird продемонстрировало эффективное использование FPV-дронов в боевых операциях.
- Операторы дронов успешно осуществляют разведку, уничтожают вражескую технику и сжигают средства связи оккупантов.
- Дроны Firebird обеспечивают поддержку украинским военным на передовой, помогая в проведении успешных военных операций.
- Результаты работы FPV-мастеров Firebird свидетельствуют о высоком уровне профессионализма украинских разведчиков.
- Видеоролики с операциями дронов Firebird публикуются пресс-службой ГУР, демонстрируя успешные боевые задачи и достижения в Запорожской области.
Firebird сжег российскую технику и средства связи
Соответствующие кадры в Фейсбуке обнародовала пресс-служба ГУР.
В очередном видео результаты работы FPV-мастеров спецподразделения ГУР МО Firebird — уничтожение вражеской автомобильной техники, удары по тайникам российских оккупантов, сожжение их средств связи, наблюдение и электропитание.
Дрон-дракон: ГУР выжигает вражеские позиции в Запорожской области
Соответствующий видеоролик обнародовала пресс-служба ГУР.
На видео — итоги недели боевой работы разведчиков на участках передовой в Запорожской области: разрушение вражеской военной техники, ювелирные сбросы по местам скопления оккупантов.
А еще — хороший "дрон-дракон", испепеляющий московскую нечисть, их лахи и железа в украинских лесополосах.
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