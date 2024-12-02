Спецпідрозділ ГУР Firebird показав ефектне відео бойової роботи дронів

Firebird спалив російську техніку і засоби зв’язку

Відповідні кадри у Фейсбуці оприлюднила пресслужба ГУР.

У черговому відео результатів роботи FPV-майстрів спецпідрозділу ГУР МО Firebird — знищення ворожої автомобільної техніки, удари по схованках російських окупантів, спалення їхніх засобів зв’язку, спостереження та електроживлення.

Дрон-дракон: ГУР випалює ворожі позиції в Запорізькій області

Відповідний відеоролик оприлюднила пресслужба ГУР.

На відео — підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів.