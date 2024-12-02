Спецпідрозділ ГУР Firebird показав ефектне відео бойової роботи дронів
Категорія
Україна
Дата публікації

Спецпідрозділ ГУР Firebird показав ефектне відео бойової роботи дронів

ГУР
ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало роботу операторів FPV-дронів спецпідрозділу Firebird.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ ГУР Firebird відзначився ефективним використанням FPV-дронів у бойових операціях.
  • У відео показано знищення ворожої техніки, удари по схованках окупантів та спалення їхніх засобів зв’язку.
  • Оператори дронів спецпідрозділу Firebird здійснюють успішну розвідку та забезпечують підтримку українським військовим на передовій.
  • Відео також демонструє підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області.
  • Результати роботи FPV-майстрів Firebird свідчать про успішні військові операції та високий рівень професіоналізму українських розвідників.

Firebird спалив російську техніку і засоби зв’язку

Відповідні кадри у Фейсбуці оприлюднила пресслужба ГУР.

У черговому відео результатів роботи FPV-майстрів спецпідрозділу ГУР МО Firebird — знищення ворожої автомобільної техніки, удари по схованках російських окупантів, спалення їхніх засобів зв’язку, спостереження та електроживлення.

Дрон-дракон: ГУР випалює ворожі позиції в Запорізькій області

Відповідний відеоролик оприлюднила пресслужба ГУР.

На відео — підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів.

А ще — добрий "дрон-дракон", який спопеляє московську нечисть, їхні лахи та залізяччя в українських лісосмугах.

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