Спецпідрозділ ГУР Firebird показав ефектне відео бойової роботи дронів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України показало роботу операторів FPV-дронів спецпідрозділу Firebird.
Головні тези:
- Спецпідрозділ ГУР Firebird відзначився ефективним використанням FPV-дронів у бойових операціях.
- У відео показано знищення ворожої техніки, удари по схованках окупантів та спалення їхніх засобів зв’язку.
- Оператори дронів спецпідрозділу Firebird здійснюють успішну розвідку та забезпечують підтримку українським військовим на передовій.
- Відео також демонструє підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області.
- Результати роботи FPV-майстрів Firebird свідчать про успішні військові операції та високий рівень професіоналізму українських розвідників.
Firebird спалив російську техніку і засоби зв’язку
Відповідні кадри у Фейсбуці оприлюднила пресслужба ГУР.
У черговому відео результатів роботи FPV-майстрів спецпідрозділу ГУР МО Firebird — знищення ворожої автомобільної техніки, удари по схованках російських окупантів, спалення їхніх засобів зв’язку, спостереження та електроживлення.
Дрон-дракон: ГУР випалює ворожі позиції в Запорізькій області
Відповідний відеоролик оприлюднила пресслужба ГУР.
На відео — підсумки тижня бойової роботи розвідників на ділянках передової у Запорізькій області: руйнація ворожої військової техніки, ювелірні скиди по місцях скупчення окупантів.
А ще — добрий "дрон-дракон", який спопеляє московську нечисть, їхні лахи та залізяччя в українських лісосмугах.
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