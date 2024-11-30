ГУР уразило ще 3 російських РЛС в окупованому Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР уразило ще 3 російських РЛС в окупованому Криму

ГУР
РЛС "Подльот"

29 листопада українські розвідники завдали успішні удари по дороговартісних радіолокаційних комплексах країни-агресорки РФ у тимчасово окупованому Криму.

Головні тези:

  • Головне управління розвідки анонсувало продовження вогневої роботи по військових об'єктах російських окупантів.
  • Вартість знищеного у Криму радіолокаційного комплексу "Подльот" становила 5 мільйонів доларів.
  • У рамках ще однієї операції розвідники використали чотири далекобійні FPV-дрони для знищення російського радіолокаційного комплексу "Зоопарк" вартістю 1 мільярд гривень.

Що відомо про нову успішну операцію ГУР

29 листопада 2024 року в результаті операції ГУР МО України у тимчасово окупованому Криму завдано успішних ударів по дороговартісних радіолокаційних комплексах Росії, — йдеться в офіційній заяві.

Цього разу українським розвідникам вдалося уразити:

  • РЛС “Каста-2е2» — 1 шт.

  • РЛС “Подльот” — 2 шт.

Головне управління розвідки звертає увагу на те, що вогнева робота по військових обʼєктах російських окупантів триває.

Окрім того, наголошується, 28 листопада 2024 року розвідники знищили у Криму російський радіолокаційний комплекс “Подльот”, вартістю 5 мільйонів доларів.

Фото: facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine

ГУР показало знищення російської РЛС “Зоопарк”

Як уже згадувалося раніше, 29 листопада Головне управління розвідки продемонструвало процес знищення дороговартісного радіолокаційного комплексу армії РФ — "Зоопарк".

За словами ГУР, бійці підрозділу “Крила”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу армії РФ “Зоопарк”.

Що важливо розуміти, вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.

Також вказано, що для знищення російського “Зоопарку” розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.

Співвідношення ― 1 : 10 000. Продовжуємо боротьбу! Слава Україні! — наголосило Головне управління розвідки.

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