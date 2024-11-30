У Дагестані заявили про атаку БПЛА
Категорія
Події
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У Дагестані заявили про атаку БПЛА

дрон
Джерело:  online.ua

Ставленик Кремля у Дагестані Серій Меліков 30 листопада заявив про спробу атаки безпілотника на об'єкти у Каспійську.

Головні тези:

  • Міністерство оборони Росії традиційно поширює дезінформацію про збиття усіх українських БПЛА.
  • Уночі 30 листопада РФ атакувала Україну 10 ударними дронами.
  • Повітряні сили ЗСУ озвучили результати своєї роботи.

Нова атака на Росію — що відомо

Як стверджує Сергій Меліков, за попередніми даними була здійснена чергова спроба атаки безпілотного літального апарату по об'єктах у Каспійську.

На цей момент інформації про руйнування та жертви немає, — заявив глава Дагестану.

Окрім того, наголошується, що роботу аеропорту Махачкали призупинено через загрозу БПЛА, введено режим "Ковер".

Варто також зазначити, що у ніч на 30 листопада країна-агресорка РФ офіційно заявила про атаку 11 українських безпілотників

Міністерство оборони Росії знову бреше, що нібито всі 11 БПЛА було збито — вісім над територією Бєлгородської області та три над акваторією Чорного моря.

Фото: скриншот

Атака РФ на Україну 30 листопада — останні подробиці

Як повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 30 листопада 2024 року, починаючи із 21.30 29 листопада, армія РФ здійснила атаку 10-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із Курська та Приморсько-Ахтарська — рф.

Знищення ворожих цілей відбувалося у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Там загалом вдалося збити 8 російських ударних дронів.

Окрім того, наголошується, що один БпЛА — локаційно втрачено, ще один — полетів на окуповану територію.

З Днем радіотехнічних військ Повітряних Сил! Пильнуймо небо! Разом — до перемоги! — йдеться в заяві Повітряних сил ЗСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

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