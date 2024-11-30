В Дагестане заявили об атаке БПЛА
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Проиcшествия
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В Дагестане заявили об атаке БПЛА

дрон
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Источник:  online.ua

Ставленик Кремля в Дагестане Серий Меликов 30 ноября заявил о попытке атаки беспилотника на объекты в Каспийске.

Главные тезисы

  • Министерство обороны России традиционно распространяет дезинформацию об уничтожении всех украинских БПЛА.
  • Ночью 30 ноября РФ атаковала Украину 10-ю ударными дронами.
  • Воздушные силы ВСУ озвучили результаты своей работы.

Новая атака на Россию — что известно

Как утверждает Сергей Меликов, по предварительным данным, была предпринята очередная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске.

В настоящее время информации о разрушениях и жертвах нет, — заявил глава Дагестана.

Кроме того, указано, что работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы БПЛА, введен режим "Ковер".

Стоит также отметить, что в ночь на 30 ноября страна-агрессор РФ официально заявила об атаке 11 украинских беспилотников.

Министерство обороны России снова лжет, что якобы все 11 БПЛА были сбиты — восемь над территорией Белгородской области и три над акваторией Черного моря.

Фото: скриншот

Атака РФ на Украину 30 ноября — последние подробности

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 ноября 2024 года, начиная с 21.30 29 ноября, армия РФ совершила атаку 10-ю ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска — РФ.

Уничтожение вражеских целей происходило в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.

Там в общей сложности удалось сбить 8 российских ударных дронов.

Кроме того, сообщается, что один БпЛА — локационно потерян, еще один — улетел на оккупированную территорию.

С Днем радиотехнических войск Воздушных сил! Вместе — к победе! — сказано в заявлении Воздушных сил ВСУ.

Фото: facebook.com/kpszsu

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