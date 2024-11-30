В Дагестане заявили об атаке БПЛА

Ставленик Кремля в Дагестане Серий Меликов 30 ноября заявил о попытке атаки беспилотника на объекты в Каспийске.
Главные тезисы
- Министерство обороны России традиционно распространяет дезинформацию об уничтожении всех украинских БПЛА.
- Ночью 30 ноября РФ атаковала Украину 10-ю ударными дронами.
- Воздушные силы ВСУ озвучили результаты своей работы.
Новая атака на Россию — что известно
Как утверждает Сергей Меликов, по предварительным данным, была предпринята очередная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске.
Кроме того, указано, что работа аэропорта Махачкалы приостановлена из-за угрозы БПЛА, введен режим "Ковер".
Стоит также отметить, что в ночь на 30 ноября страна-агрессор РФ официально заявила об атаке 11 украинских беспилотников.
Министерство обороны России снова лжет, что якобы все 11 БПЛА были сбиты — восемь над территорией Белгородской области и три над акваторией Черного моря.
Атака РФ на Украину 30 ноября — последние подробности
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 ноября 2024 года, начиная с 21.30 29 ноября, армия РФ совершила атаку 10-ю ударными БПЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа из Курска и Приморско-Ахтарска — РФ.
Уничтожение вражеских целей происходило в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях.
Там в общей сложности удалось сбить 8 российских ударных дронов.
Кроме того, сообщается, что один БпЛА — локационно потерян, еще один — улетел на оккупированную территорию.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-