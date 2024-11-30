Пустой звук. Какую правду Путин скрывает о ракете "Орешник"

Команда ISW пришла к выводу, что в возможностях российской ракеты "Орешник" нет ничего нового. Де-факто это означает, что ее применение не станет причиной дальнейшей эскалации на фоне войны.
Главные тезисы
- Путин использует “Орешник” как часть информационной кампании для запугивания Украины и ее союзников.
- Разведка США утверждает, что даже удар “Орешника” не изменил их оценки относительно возможного применения ядерного оружия Путиным.
Путин лжет о возможностях "Орешника"
Американские аналитики обращают внимание на то, что усилия нелегитимного главы Кремля Владимира Путина освещать технические характеристики ракеты являются частью более широкой информационной кампании РФ.
По словам специалистов, акцентирование внимания на дальности и полезной нагрузке ракеты, сравнивая ее разрушительные возможности с возможностями метеора, призвано запугать Украину и ее союзников и отвлечь Киев от дальнейших ударов по территории РФ западными системами.
Что важно понимать, украинский лидер Владимир Зеленский подытожил этот факт 29 ноября в ответ на заявления Путина на заседании Совета безопасности ОДКБ в Казахстане.
Глава государства подчеркнул, что "Путин хочет добавить еще тысячи к тысячам ракет, которые уже были выпущены по Украине".
Что об "Орешнике" говорит разведка США
Информационное агентство Reuters со ссылкой на пятерых близких к американской разведке инсайдеров недавно сообщило, что удар "Орешника" 21 ноября не изменил оценки разведки США.
Прежде всего, речь идет о том, что российский диктатор Владимир Путин вряд ли применит ядерное оружие против Украины.
Что важно понимать, к такому шагу Москву не подтолкнут даже удары Сил обороны Украины по территории России западным оружием.
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