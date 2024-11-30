Пустий звук. Яку правду Путін приховує про ракету "Орєшнік"
Категорія
Україна
Дата публікації

Пустий звук. Яку правду Путін приховує про ракету "Орєшнік"

Орєшнік
Джерело:  ISW

Команда ISW дійшла висновку, що у можливостях російської ракети "Орєшнік" немає нічого нового. Де-факто це означає, що її застосування не стане причиною подальшої ескалації на тлі війни.

Головні тези:

  • Путін використовує “Орєшнік” як частину інформаційної кампанії для залякування України та її союзників.
  • Розвідка США стверджує, що навіть удар “Орєшніка” не змінив їх оцінки щодо можливого застосування ядерної зброї Путіним.

Путін бреше про можливості “Орєшніка”

Американські аналітики звертають увагу на те, що зусилля нелегітимного глави Кремля Володимира Путіна висвітлювати технічні характеристики ракети є частиною ширшої інформаційної кампанії РФ.

За словами фахівців, акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівнюючи її руйнівні можливості з можливостями метеора, має на меті залякати Україну та її союзників і відвернути Київ від подальших ударів по території РФ західними системами.

Навіть погрози Путіна завдати ударів по "центрах ухвалення рішень" у Києві є порожнім звуком, адже російські війська і так регулярно завдають ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі в Києві за допомогою безпілотників і ракет, що здатні нести ядерні боєголовки, — наголошують американські аналітики.

Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський підсумував цей факт 29 листопада у відповідь на заяви Путіна на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані.

Глава держави наголосив, що "Путін хоче додати ще тисячі до тисяч ракет, які вже були випущені в Україну".

Фото: відкриті джерела

Що про “Орєшнік” каже розвідка США

Інформаційна агенція Reuters з посиланням на п'ятьох близьких до американської розвідки інсайдерів нещодавно повідомила, що удар "Орєшніка" 21 листопада не змінив оцінки розвідки США.

Насамперед йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи застосує ядерну зброю в Україні.

Що важливо розуміти, до такого кроку Москву не підштовхнуть навіть удари Сил оборони України по території Росії західною зброєю.

Таким чином, постійне хизування Путіна "Орєшніком" і російським ракетним потенціалом, залишається частиною рефлексивної контрольної інформаційної операції Кремля і навряд чи є предвісником розробки новітніх російських засобів для нанесення глибокого удару, — наголошують американські аналітики.

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