Пустий звук. Яку правду Путін приховує про ракету "Орєшнік"

Команда ISW дійшла висновку, що у можливостях російської ракети "Орєшнік" немає нічого нового. Де-факто це означає, що її застосування не стане причиною подальшої ескалації на тлі війни.
Головні тези:
- Путін використовує “Орєшнік” як частину інформаційної кампанії для залякування України та її союзників.
- Розвідка США стверджує, що навіть удар “Орєшніка” не змінив їх оцінки щодо можливого застосування ядерної зброї Путіним.
Путін бреше про можливості “Орєшніка”
Американські аналітики звертають увагу на те, що зусилля нелегітимного глави Кремля Володимира Путіна висвітлювати технічні характеристики ракети є частиною ширшої інформаційної кампанії РФ.
За словами фахівців, акцентування уваги на дальності та корисному навантаженні ракети, порівнюючи її руйнівні можливості з можливостями метеора, має на меті залякати Україну та її союзників і відвернути Київ від подальших ударів по території РФ західними системами.
Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський підсумував цей факт 29 листопада у відповідь на заяви Путіна на засіданні Ради безпеки ОДКБ у Казахстані.
Глава держави наголосив, що "Путін хоче додати ще тисячі до тисяч ракет, які вже були випущені в Україну".
Що про “Орєшнік” каже розвідка США
Інформаційна агенція Reuters з посиланням на п'ятьох близьких до американської розвідки інсайдерів нещодавно повідомила, що удар "Орєшніка" 21 листопада не змінив оцінки розвідки США.
Насамперед йдеться про те, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи застосує ядерну зброю в Україні.
Що важливо розуміти, до такого кроку Москву не підштовхнуть навіть удари Сил оборони України по території Росії західною зброєю.
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