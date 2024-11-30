Зеленський розкрив правду щодо нестачі допомоги від союзників

Український лідер Володимир Зеленський відверто зізнався, що він та його команда просили оснастити 10 військових бригад для протистояння російській агресії, проте Захід повністю укомплектував лише 2,5 бригади.
Головні тези:
- Головна проблема України полягає у недостатньому оснащенні військових, а не в кількості військ.
- Зеленський закликав союзників більше допомагати та не вважати мобілізацію пріоритетом на тлі війни.
- Президент України наголосив на важливості раціональних рішень, спрямованих на збереження життів українських воїнів.
Захід не дає Україні всю потрібну допомогу
Як стверджує глава держави, головна проблема України полягає саме в оснащенні військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості наявних військ, як звикли вважати союзники Києва.
Журналісти поцікавилися в українського лідера, як так сталося, що ситуація склалася саме таким чином.
На переконання глави держави, усьому насамперед заважає бюрократію, а також важливі рішення, які союзники з різних причин не вважають пріоритетом"
Окрім того, Володимир Зеленський більше не приховує, що "на цій війні завжди так".
У чому полягає проблема посилення мобілізації в Україні
Глава держави також звернув увагу на те, що рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюються з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів.
Що важливо розуміти, нещодавно на Заході почали лунати заклики до української влади щодо проведення мобілізації юнаків з 18 років.
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