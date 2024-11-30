Український лідер Володимир Зеленський відверто зізнався, що він та його команда просили оснастити 10 військових бригад для протистояння російській агресії, проте Захід повністю укомплектував лише 2,5 бригади.

Захід не дає Україні всю потрібну допомогу

Як стверджує глава держави, головна проблема України полягає саме в оснащенні військовослужбовців зброєю та технікою, а не в кількості наявних військ, як звикли вважати союзники Києва.

Вони (партнери — ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади. Володимир Зеленський Президент України

Журналісти поцікавилися в українського лідера, як так сталося, що ситуація склалася саме таким чином.

На переконання глави держави, усьому насамперед заважає бюрократію, а також важливі рішення, які союзники з різних причин не вважають пріоритетом"

Окрім того, Володимир Зеленський більше не приховує, що "на цій війні завжди так".

У чому полягає проблема посилення мобілізації в Україні

Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї? — поцікавився Володимир Зеленський. Поширити

Глава держави також звернув увагу на те, що рішення про кількість військовослужбовців в Україні ухвалюються з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів.

І якщо в європейських чи американських чиновників є ідея щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою. Володимир Зеленський Президент України

Що важливо розуміти, нещодавно на Заході почали лунати заклики до української влади щодо проведення мобілізації юнаків з 18 років.