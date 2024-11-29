Зеленський провів переговори з Шольцом на тлі гучного скандалу

29 листопада глава держави Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Що важливо розуміти, це сталося після скандальної бесіди німецького лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Переговори Зеленського та Шольца — що відомо

За словами українського лідера, він висловив вдячність своєму візаві за лідерство офіційного Берліна у підтримці України, насамперед з метою посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T.

Окрім того, у центрі переговорів сторін були майбутні спільні рішення, які дадуть ще більше можливостей для зміцнення Сил Оборони України на полі бою.

Посилення тиску на Росію та зміцнення позицій України на всіх фронтах є критично важливими для примусу агресора до реального миру. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, наголошується, що Олаф Шольц поділився з Володимиром Зеленський подробицями своїх скандальних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.

На цьому тлі глава держави нагадав своєму візаві, що лише об'єднана сила зброї та дипломатії може змусити того, хто несе відповідальність за цю війну, припинити її.

Справжній мир може бути досягнутий лише силою, — переконаний Володимир Зеленський. Поширити

Навіщо Шольц телефонував Путіну

Що важливо розуміти, канцлер ФРН не припиняє захищати свою скандальну бесіду з нелегітимним главою Кремля і вважає цей дзвінок правильним рішенням.

Він також нагадав про те, що дуже багато разів проводив телефонні перемовини з російським диктатором до кінця 2022 року.

І це ніколи не були приємні розмови. Цього разу теж не було приємної розмови. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути. Олаф Шольц Канцлер ФРН

За словами німецького лідера, у його країні є люди, які вірять, що "простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний день".