Зеленський провів переговори з Шольцом на тлі гучного скандалу
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Політика
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Зеленський провів переговори з Шольцом на тлі гучного скандалу

Володимир Зеленський
Зеленський і Шольц

29 листопада глава держави Володимир Зеленський провів телефонні перемовини з канцлером ФРН Олафом Шольцом. Що важливо розуміти, це сталося після скандальної бесіди німецького лідера з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Зеленський висловив вдячність Шольцу за потужні підтримку України.
  • Спільні рішення Києва та Берліна дадуть більше можливостей для зміцнення Сил Оборони України.
  • Шольц пояснив, навіщо дзвонив Путіну.

Переговори Зеленського та Шольца — що відомо

За словами українського лідера, він висловив вдячність своєму візаві за лідерство офіційного Берліна у підтримці України, насамперед з метою посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T.

Окрім того, у центрі переговорів сторін були майбутні спільні рішення, які дадуть ще більше можливостей для зміцнення Сил Оборони України на полі бою.

Посилення тиску на Росію та зміцнення позицій України на всіх фронтах є критично важливими для примусу агресора до реального миру.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, наголошується, що Олаф Шольц поділився з Володимиром Зеленський подробицями своїх скандальних перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.

На цьому тлі глава держави нагадав своєму візаві, що лише об'єднана сила зброї та дипломатії може змусити того, хто несе відповідальність за цю війну, припинити її.

Справжній мир може бути досягнутий лише силою, — переконаний Володимир Зеленський.

Навіщо Шольц телефонував Путіну

Що важливо розуміти, канцлер ФРН не припиняє захищати свою скандальну бесіду з нелегітимним главою Кремля і вважає цей дзвінок правильним рішенням.

Він також нагадав про те, що дуже багато разів проводив телефонні перемовини з російським диктатором до кінця 2022 року.

І це ніколи не були приємні розмови. Цього разу теж не було приємної розмови. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

За словами німецького лідера, у його країні є люди, які вірять, що "простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний день".

Звичайно, це не так, — додав Шольц.

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