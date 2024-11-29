Буданов уперше відреагував на чутки про власне звільнення

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що чутки про його можливе звільнення є “черговим вкидом” Росії з метою дестабілізації ситуації в нашій країні.

Буданов спростував гучні чутки, які поширила РФ

Коментар шефа української розвідки пролунав після того, як видання NV повідомило, що в Офісі президента України, мовляв, мають намір звільнити Кирила Буданова.

Окрім того, наголошувалося, що це кадрове рішення “лобіює” очільник ОПУ Андрій Єрмак.

Журналісти поцікавилися у глави ГУР, які у нього відносини з Офісом президента. Буданов наголосив, що йдеться про “звичайний робочий формат”.

Він також запевнив, що має нормальні робочі стосунки з Володимиром Зеленським.

Реагуючи на нещодавні погрози російського диктатора Володимира Путіна щодо використання проти українців нових ракет, керівник ГУР сказав, що це намагання завадити будь-яким спробам закінчити війну.

Кирило Буданов звернув увагу на те, що проти України використано практично всі види наявних озброєнь — від підводних човнів до стратегічної авіації.

Але повторюю ще раз: нічого принципово нового росіяни не продемонстрували. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

Буданов розкрив початковий план Путіна щодо України

За словами шефа української розвідки генерала-лейтенанта Кирила Буданова, до нового геноциду українського народу Росія готувалася задовго до повномасштабного вторгнення, яке відбулося 24 лютого 2022 року.

Російські окупанти планували розстріляти та вбити вчителів української мови, літератури, історії, ветеранів АТО, журналістів, науковців, письменників, священників Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадських й політичних діячів, очільників органів державної влади та самоврядування.

Окрім того, наголошується, що маніакальні інструкції і настанови синхронно втілювались у різних регіонах України, де проводила окупацію армія РФ.