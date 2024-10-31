Найвищий рейтинг довіри серед українців у Залужного, Буданова і Зеленського — опитування

Серед чинного військово-політичного керівництва країни найвищий рейтинг довіри демонструють колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та президент України Володимир Зеленський. Про це свідчать результати опитування, яке провела Благодійна організація "Фонд досліджень майбутнього".

Зеленському, Буданову й Залужному довіряє найбільше українців — опитування

Благодійна організація «Фонд досліджень майбутнього» розпочала реалізацію проєкт з постійного моніторингу рівня довіри до ключових осіб, які впливають на громадську думку. Фондом було замовлено дослідження у двох українських соціологічних компаній, які активно вивчають суспільні настрої: телефонне опитування 1 тис респондентів та комбінованого методу (2 тис респондентів).

В межах обох досліджень було заміряно рівень довіри до низки ключових діячів та впливових осіб. Зокрема увага була зосереджена на довірі до Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Сергія Притули, Юлії Тимошенко, Валерія Залужного, Олександра Сирського та Кирила Буданова.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний

Серед зазначених персон найбільшу довіру очікувано отримав Валерій Залужний. Повністю довіряють йому 37,8% респондентів, а скоріше довіряють — ще 37,5%. При цьому лише 16,2% опитаних висловили повну або часткову недовіру йому. Таким чином, баланс довіри та недовіри до Залужного становить +59%, що є одним з найвищих показників не лише серед сучасних політиків, але й за всю історію спостережень.

Начальник ГУР Кирило Буданов

На другому місці за рівнем довіри опинився Кирило Буданов. Йому повністю довіряють 20,8% опитаних, а скоріше довіряють — 36,9%. Сумарний показник недовіри Буданову становить 24%, баланс довіри та недовіри — +33,7%.

Президент України Володимир Зеленський

Позитивну різницю між довірою та недовірою зберігає також президент Володимир Зеленський. Загалом довіряють йому (включаючи повну та часткову довіру) 49,2% опитаних, тоді як частково або повністю не довіряють 44,5%. Таким чином, баланс довіри до президента становить +4,7%. Поширити

Інші політики, включені в дослідження, мають від’ємні показники балансу довіри:

В Олександра Сирського різниця між довірою та недовірою становить -6,6%.

Сергій Притула має від’ємний баланс довіри в -10,9%.

Колишньому президенту Петру Порошенку повністю довіряють лише 5,4%, частково — 13,9%, недовіру частково або повністю висловили 74,4%. Отже, баланс довіри-недовіри до Порошенка становить -55,1%.

Рекордний рівень недовіри продемонструвала Юлія Тимошенко: її підтримує лише 11,7% опитаних (частково чи повністю довіряють), тоді як недовіру висловили аж 82,7% респондентів.

Суспільні настрої однозначно на боці лідерів військової сфери на тлі доволі стриманої або ж навіть негативної оцінки інших політичних фігур. Лідерство Валерія Залужного та Кирила Буданова, а також незначний негатив Олександра Сирського попри потужну критику в інформаційному полі очевидно свідчать про це. Це створює контраст із загальним недовірливим ставленням до політичних діячів, вважають соціологи

Позитивний, але не надто високий результат Зеленського, ймовірно, свідчить про те, що його оцінюють позитивно як людину, котра робить кроки для досягнення перемоги, здобуття міжнародної підтримки та активно працює на зовнішньополітичній арені. Водночас існує значна критика його політики всередині країни, що негативно впливає на загальний рівень довіри до його діяльності.

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Що відомо про місце ЗСУ у рейтингу найсильніших армій світу

Згідно із рейтингом, складеним аналітиками порталу Global Firepower, Збройні сили України входять до двадцятки найсильніших армій у світі.

Зазначається, що у новому рейтингу його автори враховували понад 60 різних параметрів, серед яких чисельність збройних сил, рівень фінансування армії, географічні умови розташування країн.

В оновленому рейтингу Збройні сили України займають 18 позицію, тоді як торік займали 15-ту.

На 16-му місті знаходиться Австралія, за нею йде Ізраїль, а за Україною — Німеччина та Іспанія.