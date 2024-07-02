Україна піднялася вгору в одному з головних рейтингів Світового банку
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна піднялася вгору в одному з головних рейтингів Світового банку

гроші
Джерело:  online.ua

Уперше в історії Світовий банк перевів Україну в категорію країн з доходами вищими за середні, згідно із оприлюдненою класифікацією країн за рівнем доходу на 2024 рік фінансовий рік.

Головні тези:

  • Зростання доходів українців відбулося попри війну, яку розв'язала та веде Росія.
  • Підняття рейтингу країни було результатом відновлення економічного зростання, що призвело до збільшення ВВП на 5,3% після падіння в попередньому році.
  • Росія перейшла у категорію країн з високим рівнем доходу на тлі вливання коштів у війну.

Доходи українців продовжують зростати попри війну, яку почала РФ

Відповідно до класифікації, доходи українських громадян були оцінені банком у 5070 доларів на душу населення.

Що важливо розуміти, раніше вказаний показник сягав лише 4270 дол.

Економіки світу, згідно з визначенням Світового банку, поділяються на 4 групи:

  1. низький рівень доходів;

  2. нижчий за середній;

  3. вищий за середній;

  4. високий.

Окрім того, наголошується, що класифікації оновлюють щороку 1 липня з урахуванням валового національного доходу (ВНД) на душу населення за попередній календарний рік.

Класифікація доходів Світового банку спрямована на відображення рівня розвитку країни, спираючись на ВНД на душу населення як на широко доступний показник економічного потенціалу, — йдеться в повідомленні.

Фото: blogs.worldbank.org

Як Україні вдалося здійснити цей ривок

За словами іноземних аналітиків, підвищення рейтингу України стало результатом відновлення економічного зростання минулого року.

Що важливо розуміти, реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році поряд із скороченням чисельності населення, яке скоротилося більш ніж на 15% з початку вторгнення Росії. 

Також вказано, що країна-агресорка РФ перейшла у категорію країн з високим рівнем доходу.

Головна причина — шалений ріст військової активності, відновленням торгівлі (на 6,8%), фінансового сектора (на 8,7%) та будівництва (на 6,6%). Фахівці зазначають, що всі ці фактори спровокували зростання як реального (3,6%), так і номінального (10,9%) ВВП.

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