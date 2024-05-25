Навіщо в Україні запроваджено обмеження переказів з картки на картку — відповідь НБУ

Обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій.

Навіщо в Україні запроваджено обмеження переказів з картки на картку

Зокрема, обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо.

За словами голови Нацбанку України Андрія Пишного, винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для різних тіньових схем.

Водночас, переконує очільник НБУ, обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, оскільки діятимуть лише на "вихідні" платежі.

Крім того, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а за сумою в 100 тисяч гривень - 95% клієнтів, - додав Пишний. Поширити

Також голова Нацбанку зазначив, що для операцій за реквізитами IBAN взагалі не передбачено жодних обмежень.

Перекази з картки на картку обмежать

Національний банк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.

Планують, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть скласти 100 тис. грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.