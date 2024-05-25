Навіщо в Україні запроваджено обмеження переказів з картки на картку — відповідь НБУ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Навіщо в Україні запроваджено обмеження переказів з картки на картку — відповідь НБУ

картки
Джерело:  NV

Обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій.

Навіщо в Україні запроваджено обмеження переказів з картки на картку

Зокрема, обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо.

За словами голови Нацбанку України Андрія Пишного, винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для різних тіньових схем.

Водночас, переконує очільник НБУ, обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, оскільки діятимуть лише на "вихідні" платежі.

Крім того, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а за сумою в 100 тисяч гривень - 95% клієнтів, - додав Пишний.

Також голова Нацбанку зазначив, що для операцій за реквізитами IBAN взагалі не передбачено жодних обмежень.

Перекази з картки на картку обмежать

Національний банк готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.

Планують, що ліміти на вихідні P2P-перекази можуть скласти 100 тис. грн і 30 операцій на місяць для одного рахунку.

Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних P2P-переказів з рахунків фізосіб у 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче, - заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник.

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