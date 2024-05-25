Зачем в Украине введено ограничение переводов с карты на карту — ответ НБУ
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Экономика
Дата публикации

Зачем в Украине введено ограничение переводов с карты на карту — ответ НБУ

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Источник:  NV

Ограничение карточных переводов и введение предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами необходимо для предотвращения незаконных финансовых операций.

Зачем в Украине введено ограничение переводов с карты на карту

В частности, обслуживание наркоторговли, незаконного игорного бизнеса.

По словам главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, вынесенные на обсуждение изменения в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для различных теневых схем.

В то же время, уверяет глава НБУ, ограничения никак не повлияют на деятельность волонтеров, поскольку будут действовать только на "исходные" платежи.

Кроме того, ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов банков, а по сумме в 100 тысяч гривен — 95% клиентов, — добавил Пышный.

Также глава Нацбанка отметил, что для операций по реквизитам IBAN вообще не предусмотрены никакие ограничения.

Переводы с карты на карту ограничат

Национальный банк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.

Планируется, что лимиты на выходные P2P-переводы могут составить 100 тыс. грн и 30 операций в месяц для одного счета.

Ограничения, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.

Рассматриваем возможность внедрения рамок для исходящих P2P-переводов со счетов физлиц в 100 000 грн в месяц и ограничить количество таких переводов 30 в течение месяца. По нашим расчетам, 95% клиентов банков эти ограничения даже не заметят. В то же время проводить теневые платежи злоумышленникам, пользующимся карточками физлиц для, например, неуплаты налогов и преступной деятельности, станет сложнее и дороже, — заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Олейник.

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