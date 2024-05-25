Зачем в Украине введено ограничение переводов с карты на карту — ответ НБУ

Ограничение карточных переводов и введение предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами необходимо для предотвращения незаконных финансовых операций.
Зачем в Украине введено ограничение переводов с карты на карту
В частности, обслуживание наркоторговли, незаконного игорного бизнеса.
По словам главы Нацбанка Украины Андрея Пышного, вынесенные на обсуждение изменения в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для различных теневых схем.
В то же время, уверяет глава НБУ, ограничения никак не повлияют на деятельность волонтеров, поскольку будут действовать только на "исходные" платежи.
Также глава Нацбанка отметил, что для операций по реквизитам IBAN вообще не предусмотрены никакие ограничения.
Переводы с карты на карту ограничат
Национальный банк готовит проект решения по ограничению карточных переводов и введению предельных лимитов перевода денег с карты на карту между физическими лицами.
Планируется, что лимиты на выходные P2P-переводы могут составить 100 тыс. грн и 30 операций в месяц для одного счета.
Ограничения, которые будут базироваться на апрельском решении СНБО по противодействию нелегальному игорному бизнесу, намерены внедрить в течение месяца.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-