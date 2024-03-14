С 15 марта в Украине будет снижена учетная ставка на 0,5 процентного пункта — до 14,5%. Такое решение приняло руководство Национального банка.
Снижение учетной ставки в Украине. Что известно
Как утверждают представители регулятора, также Центробанк Украины на 1,5 п.п. снизил ставки по 3-месячным депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования.
Он также обратил внимание на то, что в начале текущего года инфляция замедлялась быстрее, чем рассчитывал НБУ.
В частности, речь идет о 4,3% в феврале 2024 года.
По словам Андрея Пышного, определенный эффект на продовольственные цены имела и переориентация отдельных производителей на внутренний рынок.
Что важно понимать, базовая инфляция также замедлилась – до 4,5% в годовом измерении.
НБУ знает, как поспособствовать восстановлению экономики Украины
Как считает глава Нацбанка, смягчение процентной политики поддержит восстановление экономики, не создавая угроз макрофинансовой устойчивости.
Кроме того, отмечается, что регулятор решил снизить:
ставку по трехмесячным ДС на 1,5 в. п. – до 17,5%;
ставку по кредитам рефинансирования на 1,5 и. п. – до 19,5%.
Ставка по ДС овернайт и дальше будет соответствовать уровню учетной ставки (14,5%).
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