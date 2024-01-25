Какой будет инфляция в Украине в течение 2024 года — прогноз НБУ
Категория
Экономика
Дата публикации

Какой будет инфляция в Украине в течение 2024 года — прогноз НБУ

НБУ
инфляция
Read in English
Читати українською

Национальный банк Украины улучшил ожидания касательно инфляции на 2024 год с 9,8% до 8,6%. Об этом представители регулятора сообщили на брифинге по вопросам монетарной политики.

Инфляция в 2024 году. К чему готовиться украинцам

В НБУ рассчитывают на то, что инфляция будет колебаться в пределах целевого диапазона 5%±1 в. п. в ближайшие месяцы.

Пресс-служба регулятора также предупреждает, что во второй половине года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлого года.

Что также важно понимать, давление на цены будет осуществлять дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

По убеждению команды Нацбанка, инфляция все равно будет контролироваться и по итогам года составит 8,6%.

Какой может быть инфляция в Украине в 2025 году

Как прогнозируют в НБУ, уже в следующем году инфляция может вернуться в целевой диапазон, замедлившись до 5,8% в конце 2025 года.

Что касается 2026 года – есть высокая вероятность возвращения к цели в 5%.

Этому будет способствовать прежде всего допускаемое в прогнозе снижение рисков безопасности. Это обеспечит всеобщее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ, – объясняет пресс-служба регулятора.

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

25 января официально стало известно, что руководство регулятора приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%.

Это решение согласовывается с необходимостью дальнейшего поддержания курсовой устойчивости, сохранения умеренной инфляции в 2024 году и ее приведение в целевой диапазон 5% ± 1 в. п. на горизонте монетарной политики, – объяснил глава правления НБУ Андрей Пышный.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Почему снова растет курс доллара — объяснение НБУ
НБУ
доллар
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Глава НБУ озвучил прогноз касательно колебаний курса доллара в 2024 году
доллар
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
НБУ подтвердил существенный рост ВВП Украины в 2023 году
ВВП

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.