Какой будет инфляция в Украине в течение 2024 года — прогноз НБУ

Национальный банк Украины улучшил ожидания касательно инфляции на 2024 год с 9,8% до 8,6%. Об этом представители регулятора сообщили на брифинге по вопросам монетарной политики.

Инфляция в 2024 году. К чему готовиться украинцам

В НБУ рассчитывают на то, что инфляция будет колебаться в пределах целевого диапазона 5%±1 в. п. в ближайшие месяцы.

Пресс-служба регулятора также предупреждает, что во второй половине года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлого года.

Что также важно понимать, давление на цены будет осуществлять дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.

По убеждению команды Нацбанка, инфляция все равно будет контролироваться и по итогам года составит 8,6%.

Какой может быть инфляция в Украине в 2025 году

Как прогнозируют в НБУ, уже в следующем году инфляция может вернуться в целевой диапазон, замедлившись до 5,8% в конце 2025 года.

Что касается 2026 года – есть высокая вероятность возвращения к цели в 5%.

Этому будет способствовать прежде всего допускаемое в прогнозе снижение рисков безопасности. Это обеспечит всеобщее улучшение ожиданий, а также позволит наладить логистику и производственные процессы. Весомыми факторами снижения ценового давления будут оставаться и меры процентной и валютной политики НБУ, – объясняет пресс-служба регулятора. Поделиться

НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%

25 января официально стало известно, что руководство регулятора приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%.