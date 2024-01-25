Какой будет инфляция в Украине в течение 2024 года — прогноз НБУ

Национальный банк Украины улучшил ожидания касательно инфляции на 2024 год с 9,8% до 8,6%. Об этом представители регулятора сообщили на брифинге по вопросам монетарной политики.
Инфляция в 2024 году. К чему готовиться украинцам
В НБУ рассчитывают на то, что инфляция будет колебаться в пределах целевого диапазона 5%±1 в. п. в ближайшие месяцы.
Пресс-служба регулятора также предупреждает, что во второй половине года она несколько ускорится из-за исчерпания эффектов высоких урожаев прошлого года.
Что также важно понимать, давление на цены будет осуществлять дальнейшее восстановление потребительского спроса, а также перенос расходов бизнеса на потребительские цены, в частности из-за все еще высоких рисков безопасности и повышения зарплат.
По убеждению команды Нацбанка, инфляция все равно будет контролироваться и по итогам года составит 8,6%.
Какой может быть инфляция в Украине в 2025 году
Как прогнозируют в НБУ, уже в следующем году инфляция может вернуться в целевой диапазон, замедлившись до 5,8% в конце 2025 года.
Что касается 2026 года – есть высокая вероятность возвращения к цели в 5%.
НБУ сохранил учетную ставку на уровне 15%
25 января официально стало известно, что руководство регулятора приняло решение оставить учетную ставку на уровне 15%.
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