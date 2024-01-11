НБУ подтвердил существенный рост ВВП Украины в 2023 году

Как отмечает заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, в 2023 году ВВП Украины с высокой вероятностью пересек уровень 5%. Это означает, что он превзошел ожидаемый прогноз в 4,9%.

ВВП Украины растет, несмотря на войну

Представители регулятора обращают внимание на то, что в прошлом году прогнозы ежеквартально улучшались и по ВВП, и по инфляции.

По словам Сергея Миколайчука, это довольно нестандартная ситуация: обычно, когда в экономике улучшаются перспективы и растет экономическая активность, это обуславливает большее давление на цены и повышение инфляции.

В то же время, у нас реализовались очень существенные шоки со стороны предложения, положительные шоки, — подчеркнул он. Поделиться

Замглавы Нацбанка обращает внимание на то, что идет речь об урожае зерновых, овощей, фруктов, что имело положительный эффект как на показатели ВВП, так и на инфляцию.

Что важно понимать, в начале 2023 года власти Украины рассчитывали на урожай зерновых 45,6 миллионов тонн, а по факту получили почти 60.

Значительную роль сыграла и адаптивность украинского агробизнеса, и отладка логистики, и очень благоприятные погодные условия, — добавляет Николайчук. Поделиться

Какие факторы оказали существенное влияние на рост ВВП Украины

По словам представителя НБУ, одну из ключевых ролей сыграла международная поддержка.

Речь идет о том, что Украина рассчитывала на 38,6 млрд долл. помощи, а получила почти 43 млрд долл.

Кроме того, указано, что гораздо большими оказались заимствования на внутреннем рынке.