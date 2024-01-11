НБУ підтвердив суттєве зростання ВВП України у 2023

Як зазначає заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, у 2023 році ВВП України з високою ймовірністю перетнув рівень 5%. Це означає, що він перевищив очікуваний рівень в 4,9%.
ВВП України зростає попри війну
Представники регулятора звертають увагу на те, що минулого року прогнози щоквартально покращували і по ВВП, і по інфляції.
За словами Сергія Ніколайчука, це доволі нестандартна ситуація: зазвичай, коли в економіці покращуються перспективи та зростає економічна активність, це зумовлює більший тиск на ціни та підвищення інфляції.
Заступник голови Нацбанку звертає увагу на те, що мовиться про врожай зернових, овочів, фруктів, що мав позитивний ефект як на показники ВВП, так і на інфляцію.
Що важливо розуміти, на початку 2023 року влада України розраховувала на врожай зернових 45,6 мільйонів тон, а по факту отримала майже 60.
Які фактори суттєво вплинули на ріст ВВП України
За словами представника НБУ, одну з ключових ролей відіграла міжнародна підтримка.
Йдеться про те, що Україна розраховувала на 38,6 млрд дол допомоги, а отримала майже 43 млрд дол.
Окрім того, наголошується, що набагато більшими виявились запозичення на внутрішньому ринку.
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