НБУ підтвердив суттєве зростання ВВП України у 2023

Як зазначає заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, у 2023 році ВВП України з високою ймовірністю перетнув рівень 5%. Це означає, що він перевищив очікуваний рівень в 4,9%.

ВВП України зростає попри війну

Представники регулятора звертають увагу на те, що минулого року прогнози щоквартально покращували і по ВВП, і по інфляції.

За словами Сергія Ніколайчука, це доволі нестандартна ситуація: зазвичай, коли в економіці покращуються перспективи та зростає економічна активність, це зумовлює більший тиск на ціни та підвищення інфляції.

Водночас у нас реалізувалися дуже суттєві шоки з боку пропозиції, позитивні шоки, — наголосив він. Поширити

Заступник голови Нацбанку звертає увагу на те, що мовиться про врожай зернових, овочів, фруктів, що мав позитивний ефект як на показники ВВП, так і на інфляцію.

Що важливо розуміти, на початку 2023 року влада України розраховувала на врожай зернових 45,6 мільйонів тон, а по факту отримала майже 60.

Значну роль зіграла і адаптивність українського агробізнесу, і налагодження логістики, і дуже сприятливі погодні умови, — додає Ніколайчук. Поширити

Які фактори суттєво вплинули на ріст ВВП України

За словами представника НБУ, одну з ключових ролей відіграла міжнародна підтримка.

Йдеться про те, що Україна розраховувала на 38,6 млрд дол допомоги, а отримала майже 43 млрд дол.

Окрім того, наголошується, що набагато більшими виявились запозичення на внутрішньому ринку.