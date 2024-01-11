НБУ підтвердив суттєве зростання ВВП України у 2023
Категорія
Економіка
Дата публікації

НБУ підтвердив суттєве зростання ВВП України у 2023

ВВП
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Джерело:  Інтерфакс-Україна

Як зазначає заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук, у 2023 році ВВП України з високою ймовірністю перетнув рівень 5%. Це означає, що він перевищив очікуваний рівень в 4,9%.

 ВВП України зростає попри війну

Представники регулятора звертають увагу на те, що минулого року прогнози щоквартально покращували і по ВВП, і по інфляції.

За словами Сергія Ніколайчука, це доволі нестандартна ситуація: зазвичай, коли в економіці покращуються перспективи та зростає економічна активність, це зумовлює більший тиск на ціни та підвищення інфляції.

Водночас у нас реалізувалися дуже суттєві шоки з боку пропозиції, позитивні шоки, — наголосив він.

Заступник голови Нацбанку звертає увагу на те, що мовиться про врожай зернових, овочів, фруктів, що мав позитивний ефект як на показники ВВП, так і на інфляцію. 

Що важливо розуміти, на початку 2023 року влада України розраховувала на врожай зернових 45,6 мільйонів тон, а по факту отримала майже 60.

Значну роль зіграла і адаптивність українського агробізнесу, і налагодження логістики, і дуже сприятливі погодні умови, — додає Ніколайчук.

Які фактори суттєво вплинули на ріст ВВП України

За словами представника НБУ, одну з ключових ролей відіграла міжнародна підтримка.

Йдеться про те, що Україна розраховувала на 38,6 млрд дол допомоги, а отримала майже 43 млрд дол.

Окрім того, наголошується, що набагато більшими виявились запозичення на внутрішньому ринку.

Власне, ці фактори, разом з високою адаптивністю українського бізнесу, призвели до набагато кращого результату. І враховуючи те, що третій квартал був трошечки кращим, ніж ми це в жовтні закладали, і у четвертому кварталі ми бачимо кращі результати, — наголосив Сергій Ніколайчук.

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