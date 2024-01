Видання The Banker визнало очільника НБУ кращим головою центробанку в Європі та світі

Керівника НБУ Андрія Пишного названо кращим главою центробанку у світі та Європі за версією авторитетного британського видання The Banker.

Глава НБУ очолив світовий рейтинг найкращих керівників ЦБ

Що важливо розуміти, реакція видання кожного року присуджує нагороду The Banker Central Banker of the Year керівникам центробанків, яким найкраще вдалося стабілізувати економіку своєї країни та стимулювати її зростання.

Головні успіхи Андрія Пишного на посаді глави НБУ полягають у:

зростанні довіри до гривні: за даними НБУ, строкові вклади фізичних осіб у нацвалюті за 11 місяців 2023 року зросли на 28%;

майже дворазовому зростанні запозичень на внутрішньому борговому ринку;

зниженні інфляції з 26,6% до 5,1% за 11 місяців 2023 року;

відмові від монетарного фінансування і перехід від фіксованого обмінного курсу до його керованої гнучкості, що призвів до скорочення спреду між курсами на готівковому і безготівковому ринках.

Не можна також не згадати про досягнення Андрія Пишного під час перемовин із Міжнародним валютним фондом щодо відкриття нової чотирирічної програми розширеного фінансування EFF та її виконання протягом року.

Також експерти відзначили програму Power Banking, яка змогла забезпечити стабільну роботу українських банків в умовах тривалих відключень електроенергії.

Як Андрій Пишний відреагував на нагороду від The Banker

За словами очільника НБУ, для нього справжня честь отримати таке звання, оскільки воно де-факто є міжнародним визнанням успіхів та спроможностей всього українського народу.

Це величезний привілей і відповідальність: очолювати команду професіоналів НБУ і робити наш внесок у стійкість країни в часи жорстоких випробувань, – зазначив Андрій Пишний.

Очільник Нацбанку наголошує, що ніхто у світі не міг запропонувати нам універсального набору рішень на випадок повномасштабної війни, тож йому та його команді довелося проваджувати власні.